El PP reúne a sus consejeros de Agricultura para coordinar su ofensiva contra Garzón con mociones en toda España

Terol dice que "todo el PSOE tendrá que retratarse" con las mociones y Rodríguez acusa al Gobierno de "maltratar" al sector ganadero

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, y la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, han mantenido este lunes una reunión telemática con los consejeros autonómicos de Agricultura y Ganadería del PP para coordinar la ofensiva del partido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Los 'populares' han presentado mociones en toda España para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese inmediato de Garzón por sus "ataques" a la ganadería y al sector cárnico español. Además, exigen al presidente del Gobierno una rectificación "inmediata" de las declaraciones realizadas a 'The Guardian' por el ministro de Consumo.

Ante el aumento de contagios por el coronavirus, el PP ha celebrado esta reunión por vía telemática. Aparte de Terol y Rodríguez, han asistido la secretaria nacional del PP de Agricultura y Despoblación, Mila Marcos, y el exministro y europarlamentario Juan Ignacio Zoido, quién ha anunciado que los populares van a exigir al comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Czeslaw Wojciechowski, que se pronuncie sobre las afirmaciones de Garzón.

SÁNCHEZ "NO SE ATREVE A PLANTAR CARA A YOLANDA DÍAZ"

Ante los consejeros de Agricultura del PP, Terol ha señalado que el Partido Popular inicia hoy esta "ofensiva" para "reprobar" al ministro de Consumo con mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos.

A su juicio, Sánchez "debe escuchar el clamor del sector ganadero" y ha criticado que no cese a Garzón "porque no se atreve a plantar cara a Díaz". "Con estas mociones todo el PSOE tendrá que retratarse", ha añadido.

"Debemos ser inmisericordes con el ministro Garzón y, si no dimite, exigir a Pedro Sánchez que lo cese si no quiere ser responsable del brutal ataque al que se está sometiendo al sector cárnico y ganadero, que genera riqueza y empleo en España", ha insistido.

Además, ha acusado al ministro de Agricultura, Luis Planas, de mantener "una actitud muy cobarde al no haber salido inmediatamente a desautorizar a Garzón por su ataque a un sector que cumple rigurosamente con la legislación vigente".

"Sánchez lleva tres años demonizando y ninguneando al sector primario del que depende casi el 12% del PIB nacional y está consintiendo que el ministro de Consumo ataque a este sector por mera ideología y desconocimiento", ha subrayado Terol, para afirmar que "el silencio de Sánchez es una muestra palmaria de que no sabe salir de la jaula en la que se ha metido gobernando en coalición con Podemos".

ELVIRA RODRÍGUEZ: "ESTE GOBIERNO HACE AGUAS"

Por su parte, Elvira Rodríguez ha afirmado que "este Gobierno hace aguas por todas partes" y ha enfatizado que "no hay derecho al maltrato que está recibiendo el sector cárnico y ganadero por parte del Ejecutivo".

En parecidos términos se ha expresado esta mañana el TVE el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ha señalado que su partido hará "todo lo que pueda para el ministro sea cesado y no esté ni un minuto más en el Consejo de Ministros".

Montesinos ha indicado que, pese al "clamor" por el cese del titular de Consumo, el jefe del Ejecutivo está demostrando que no tiene ni autoridad ni el "control" sobre el Consejo de Ministros. "El presidente del Gobierno ha sido hoy mucho más claro por lo que no ha dicho y no ha hecho", ha indicado.