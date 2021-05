El PP sale en tromba contra Sánchez por abrir la puerta a subir IVA reducido: "Las clases medidas pagan su despilfarro"

Casado y varios cargos de la cúpula del PP arremeten contra el Gobierno asegurando que quiere "subir hasta el precio del pan"

Varios cargos del Partido Popular han salido en tromba este martes contra el Gobierno por abrir la puerta a subir el IVA reducido y superreducido y han recalcado que los pasos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, evidencian que "las clases medidas trabajadoras pagan su despilfarro" porque quiere "subir hasta el precio del pan".

El PP ha reaccionado así a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurando que si el Comité de Expertos considera que se hace un "uso abusivo" de los tipos reducidos del IVA y recomienda su eliminación, el Gobierno los "escuchará". Según añadió, de momento el Ejecutivo no se ha comprometido con Bruselas a eliminar dichos tipos y no se ha incluido en el Plan de Recuperación.

El PP emplazará al Gobierno a explicar esta semana en el Pleno del Congreso y del Senado "la subida de impuestos incluida en el Plan de Recuperación" que, a su entender, "no han sido capaz de presentar ni compartir con los representantes de los ciudadanos".

"El Gobierno se lo ha guisado solito pero ahora se lo tienen que comer los 47 millones de españoles que no están dispuestos a soportar el tsunami fiscal al que les ha condenado el Gobierno más antisocial de la democracia", aseguran los 'populares' en un argumentario interno, al que ha tenido acceso Europa Press.

CASADO: "SÁNCHEZ SUBE HASTA EL PRECIO DEL PAN"

El líder del PP, Pablo Casado, considera que sería un "escándalo" que se suba el IVA reducido y superreducido, y ha preguntado al Gobierno "cómo se le explica esto" a las familias que compran pañales, a un hostelero o a un transportista al que le suben el diésel y le quieren cobrar por circular.

A su entender, las "clases medias trabajadoras pagan el despilfarro" de Pedro Sánchez. "Sánchez sube hasta el precio del pan", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que acompaña con un vídeo de su entrevista anoche en Telecinco.

MAROTO: "UNA SUBIDA DE IMPUESTOS QUE LOS ESPAÑOLES NO SE MERECEN"

En una rueda de prensa en el Senado, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara, ha señalado que están viendo que "la intención del Gobierno es una subida de impuestos" que, a su juicio, "los españoles sinceramente no se merecen".

El dirigente del PP ha recalcado que Sánchez "quiere acribillar" a los españoles con el impuesto de la renta, "poner un peaje en todas las carreteras", puede plantearse una subida del IVA a "productos básicos higiénicos como los pañales" y "encima quiere hacer la vida imposible a los hosteleros pasando del 10% al 21% en la hostelería".

"¿Es que se quiere cargar del todo la hostelería? ¿Qué le ha hecho la hostelería a este Gobierno para que esté siendo siempre atacada por el Gobierno de PSOE y Podemos?, se ha preguntado, para avisar que su formación pedirá explicaciones a los ministros afectados en el Parlamento.

A su entender, es "fundamental" que el Ejecutivo "descubra las cartas cuanto antes" porque si no lo cuenta lo acabará "explicando Bruselas". "Mejor contar las vergüenzas en casa, señor Sánchez. Díganos qué impuestos y por qué se suben a los españoles", ha espetado Maroto al jefe del Ejecutivo.

CRITICAS TAMBIÉN DE ELVIRA RODRÍGUEZ Y PABLO MONTESINOS

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado que el Gobierno llame "modernización del sistema tributario" a lo que es una subida de impuestos. "En el PP no estamos de acuerdo pero tampoco lo están otros países de nuestro entorno. Una subida de impuestos a medio y largo plazo no se lo plantea nadie", ha subrayado.

En este punto, Rodríguez ha apostado por "pegar un buen repaso a gastos que sean ineficientes, innecesarios y estén duplicados, ajustar las cuentas públicas para no ir apelando al endeudamiento y que la partida de interés suba".

En una entrevista en Business Conection de Negocios TVA, que ha recogido Europa Press, la exministra ha advertido de que "con el clima de inseguridad jurídica" que generan los anuncios del Gobierno "la gente no invierte, no hay generación de riqueza ni creación de empleo". "Se llega a un círculo vicioso que es en el que estamos y que no nos lleva a ninguna parte", ha añadido.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha rechazado la subida de impuestos prevista por el Gobierno porque "los españoles no se lo merecen" y ha agregado que el PP los bajará cuando llegue a La Moncloa.

"¿La palabra de la ministra Montero o la del Gobierno valen algo?", se ha preguntado Montesinos en Canal Sur TV, tras recordar que el Ejecutivo negó la subida coincidiendo con la campaña madrileña y que la tuvo que admitir "quitándose la careta" horas después de que se cerraran las urnas.