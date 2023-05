El PP, seguro de que "no habrá problema" en llegar a acuerdo con Jaén Merece Más para gobernar la capital

JAÉN, 30 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a la Alcaldía de Jaén, Agustín González, se ha mostrado "seguro de que no va a haber ningún problema" para llegar a un acuerdo con Jaén Merece Más (JMM) que le permita liderar el próximo gobierno local, al tiempo que ha destacado las "alianzas" con una Junta de Andalucía gobernada por los 'populares' y también las que habría "en escasamente dos meses" con el Ejecutivo central.

Así lo ha indicado este martes en una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, en la que ha abordado las perspectivas tras las elecciones municipales del domingo, en las que el PSOE fue la lista más votada, aunque empatada a once concejales con el PP. De ahí, que los tres ediles logrados por Jaén Merece Más se conviertan en llave de gobierno.

En esta línea, el candidato ha hecho hincapié en que "no va a haber ningún problema" en adquirir compromisos con Jaén Merece Más y ha aludido de forma expresa al del presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno.

"Ayer Juanma ya me dijo que él directamente quiere también sentarse a hablar, porque es un hombre de consenso y de diálogo, y no vamos a tener ningún problema porque al final es el interés de Jaén", ha manifestado, no sin defender que la Junta "siempre ha estado implicada en todos los proyectos".

González ha valorado que su partido haya sido "la fuerza que más ha crecido en estas elecciones", de modo que sea "alternativa", apostando por un cambio que ha dicho estar "encantado de liderar", ya que plantea "un proyecto de todos y para todos los jiennenses".

El candidato ha sido preguntado por las demandas de JMM para paliar el agravio que viene sufriendo Jaén por las administraciones autonómica y central y si entiende que le da una posición de ventaja el hecho del que el PP gobierne la Junta de Andalucía y la expectativa de que pueda hacerlo también en España tras el 23 de julio.

"Creo que no va a haber ningún problema en llegar a ese tipo de acuerdo porque, además, efectivamente, contamos con esas alianzas. Con la implicación, que ya venía de antes, de la Junta y también en escasamente dos meses con la alianza de un gobierno del PP a nivel nacional", ha afirmado González.

En su opinión, "el problema es que no se ha hecho nada en 40 años", salvo "anunciar y anunciar". Así, al llegar al gobierno en 2019, el actual Ejecutivo se encontró con "nada de lo anunciado" y ha tenido que "desenmarañar todo eso" y poner "en marcha" cuestiones como el tranvía o el Conservatorio Superior de Música.

En el mandato 2023-2027, el Ayuntamiento de Jaén estará formado por PSOE, PP, Jaén Merece Más y Vox. Los socialistas han sido los más votados, con el 36,77 por ciento de los votos y once concejales, mismo número que los conseguidos por los 'populares' con el 36,24 de los sufragios.

Por su parte, Jaén Merece Más se ha estrenado en estas municipales con un 12,52 por ciento de apoyo y tres concejales, lo que los convierten en llave de gobierno. Finalmente, Vox ha recibido el 8,61 por ciento de votos que se traduce en dos representantes.