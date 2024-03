PP señala a Montero por los casos Koldo y Air Europa y dice que "coca, mordidas y saunas son el GPS" de Sánchez

La vicepresidenta replica hablando de contratos "a dedo" del gobierno andaluz en pandemia e instando al PP a pedir la dimisión de Ayuso

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido cuentas a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber actuado ante las irregularidades en la compra de material sanitario de la trama vinculada a Koldo García Izaguirre y por haber "mediado en el rescate de Air Europa", teniendo "al lado" al ex asesor del exministro José Luis Ábalos, y también ha apuntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni y, no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso durante el rifirrafe que la titular de Hacienda ha mantenido por un lado con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y por otro con el responsable económico de los 'populares', Juan Bravo.

La ministra ha replicado exigiendo al partido de Alberto Núñez Feijóo que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el presunto fraude fiscal que se atribuye a su pareja, y echando en cara a Bravo que, durante su etapa como consejero del Gobierno de Juanma Moreno, la Junta continuara adjudicando contratos "a dedo", pese a que ya no estaba habilitada para realizar contratos de emergencia por la pandemia.

Gamarra ha aprovechado su pregunta a la vicepresidenta para señalar que ve "muy desesperado" a Sánchez porque está "acorralado" por la corrupción y por un "claro" caso de "conflicto de intereses", en referencia a la trama Koldo y a las informaciones que buscan vincular a su esposa, Begoña Gómez, con Air Europa, empresa rescatada por el Gobierno.

"Coca, mordidas, prostíbulos, saunas, eso es Koldo, eso es Tito Berni y, no lo olvide nunca, eso es el GPS del coche que le llevó a usted hasta La Moncloa", le ha soltado. Este comentario ha dado pie a Montero ha recriminar a Gamarra que haya tenido que salir el auxilio de Feijóo, que previamente había debatido con Sánchez. "A usted sí se le ve nerviosa, es un poco de mal gusto intentar apostillar la intervención de su líder probablemente porque considera que no ha estado a la altura", le ha dicho.

CORRUPTOS EN EL CORAZÓN DEL PSOE Y DEL GOBIERNO

Gamarra ha dejado claro que el PP no se va a "amendrentar" ante la estrategia "de auodefensa" de la corrupción que, en su opinión, ha desplegado el PSOE y ha insistido en que el Ejecutivo "se lo pone fácil a los corruptos y porque los tiene en el corazón del partido y del Gobierno".

Y, a renglón seguido, ha exigido a Montero que expliqué por qué guardó silencio pese a que era conocedora de la investigación abierta por la Agencia Tributaria "a la trama de corrupción del PSOE" y de la auditoría de la Intervención General por los contratos para la compra de mascarillas.

"De usted también depende la SEPI. ¿Por qué fue tan rápida con la concesión de rescates a empresas estratégicamente vinculadas a la trama e íntimamente relacionadas con su Gobierno?", le ha inquirido Gamarra.

NO TIENEN AUTORIDAD PARA HABLAR CORRUPCIÓN

A todo esto ha respondido la vicepresidenta recalcando que Feijóo "se sigue sentado cada mañana en una sede pagada con dinero negro". "No tienen ninguna autoridad para hablar de corrupción. Si quieren responsabilidad política, exija la dimisión de la señora Ayuso", ha sentenciado.

Después ha llegado el turno de Bravo, quien ha señalado a Montero como "la máxima responsable de los fondos europeos y de la contratación pública". "¿Qué responsabilidades tenía usted en la contratación de las mascarillas? ¿Quién ordenó a las instituciones socialistas que contrataran con el señor Koldo?", ha abundado.

También ha acusado a Montero de estar "implicada de mediando en el rescate de Europa con Koldo y (Víctor) Aldama" --empresario investigado por este caso-- y de haber ayudado en el "rescate de Plus Ultra". "Sabemos que usted conocía las irregularidades desde el año 2022", ha añadiendo, incidiendo en que el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa en un libro destaca que la ministra se "implicó personalmente" en la tarea en la compra centralizada de mascarillas durante la pandemia.

TODO FUE LEGAL

Montero ha respondido remarcando que los contratos realizados con la empresa de Aldama "que se han investigado" fueron "legales" y se hicieron por los "procedimientos son correctos". "¿Puede usted decir lo mismo? Va a aceptar la comisión de investigación, sea coherente", le ha exigido.

Y es que la ministra, una vez más, se ha retrotraído a la etapa de Bravo como consejero de Hacienda en Andalucía para exigirle responsabilidades políticas por el hecho de que la Junta siguiera haciendo contratos "de emergencia a pesar de que se había derogado el decreto ley que los habilitaba".

"¿Es verdad que ustedes hicieron contratación a dedo, es decir, por el mecanismo de emergencia cuando no había ya norma directa? ¿Es verdad que siendo usted consejero se dictó por un director general una instrucción para que separara la contratación de emergencia? ¿Es verdad que ustedes consultaron a la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que les dijo que no se podía utilizar?", ha preguntado la ministra al dirigente 'popular'.