El PP sigue sin aclarar si se abstendrá o votará en contra de la moción de censura de Vox

García Egea dice que va a beneficiar a Sánchez porque le va a servir para "atornillar" a la mayoría "frankenstein" de la investidura

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha evitado este lunes adelantar si su formación se abstendrá o votará en contra de la moción de censura que Vox ha presentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su entender, esa iniciativa solo va a beneficiar al jefe del Ejecutivo porque le va a servir para "atornillar" a la mayoría "frankenstein" de la investidura.

Pese a la insistencia de la prensa, el 'número dos' del PP no ha querido desvelar cuál será finalmente el sentido de su voto y ni siquiera ha avanzado si está o no decidido o si el asunto está generando debate en el seno del partido.

La Mesa del Congreso calificará este martes la moción, pero aún no hay fecha fijada para su debate. Este mismo lunes el expresidente José María Aznar ha abogado por un 'no' de su partido a la propuesta de Santiago Abascal, mientras que la exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo es partidaria de la abstención.

Pero García Egea se ha limitado a explicar que no la apoyarán y que, además, su voto no será determinante porque no sería suficiente para que saliera adelante en ningún caso salvo que la respaldasen también partidos independentistas que facilitaron la llegada de Sánchez a La Moncloa. "Los números no dan", ha reiterado.

A su juicio, se trata de una iniciativa que sólo va a beneficiar a Pedro Sánchez porque le va a servir para "atornillar" a la mayoría "frankenstein" que respaldó su investidura justo ahora que requiere de su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

BALÓN DE OXÍGENO A SÁNCHEZ

"Esta moción es el balón de oxígeno que necesita Sánchez. Va de derrota en derrota y su única victoria posible es ganar una moción de censura contra quienes pensamos que no debe seguir en el Gobierno", ha dicho, remarcando que el PP no la apoyará porque no quiere participar de un espectáculo en el que la foto 'finish' es toda la mayoría frankenstein aplaudiendo a Sánchez".

Tras volver a acusar a Vox de utilizar este instrumento constitucional para promocionar a su candidato en Cataluña, en referencia a Ignacio Garriga, el diputado que la presentará, García Egea ha remarcado que la moción "no se hace ahora", sino "el día de las elecciones".

En este sentido, ha insistido en que mientras el centro derecha siga fragmentario Sánchez tendrá una "larga vida en La Moncloa" y en que así lo ponen de manifiesto las encuestas que se están publicando estos días.

"Todos los que hagan el juego a Sánchez para que tenga una tarde de gloria derrotando a los constitucionalistas y a los que decimos que no puede seguir siendo presidente serán cómplices de Sánchez", ha avisado el dirigente 'popular'.

EVITA POLEMIZAR CON ÁLVAREZ DE TOLEDO

Por otra parte, se le ha preguntado sobre las palabras de la exportavoz del Grupo Popular Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha afirmado que su destitución el pasado mes de agosto, cuando fue sustituida por Cuca Gamarra, está perjudicando al PP en las encuestas.

García Egea se ha limitado a subrayar que en el PP son todos "una piña" al servicio de los españoles y que Álvarez de Toledo ha dicho lo mismo que él: "Que la única alternativa es Pablo Casado". "Todos sumamos y estamos trabajando en una línea común", ha apostillado el 'número dos' del partido evitando polemizar con su compañera.