El PP no sigue una línea común en los pactos con Vox en ayuntamientos y cada alcalde decide a qué acuerdo llega

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El PP no está manteniendo una posición única respecto a los pactos de gobierno con Vox en los ayuntamientos que mañana se constituyen. Mientras en algunos ha preferido no supeditar su mandato a acuerdos con la formación de Santiago Abascal, en otros ha alcanzado pactos de investidura, a pesar de que el apoyo de Vox no les era necesario para ser elegidos.

Así, en Huelva, PP y Vox han alcanzado un acuerdo de investidura para que la candidata 'popular' en las elecciones municipales del 28M, Pilar Miranda, sea la primera alcaldesa de la historia de la localidad. El PP fue primera fuerza, logrando 13 concejales y una mayoría simple.

Pero Vox, que obtuvo dos concejales en aquellos comicios, facilitará "el cumplimiento de la voluntad" de los ciudadanos de Huelva votando a su propio candidato, Wenceslao Font, en el pleno de investidura, permitiendo así el Gobierno del PP en la corporación municipal. Para ello, han alcanzado un compromiso programático basado en diez puntos esenciales compartidos en los dos programas.

En Bormujos (Sevilla), el PP también ha alcanzado un acuerdo de investidura con Vox pese a que su candidata, Lola Romero, se alzó como ganadora de las elecciones municipales del 28M con mayoría simple.

El PP fue la fuerza más votada con nueve ediles, subiendo de cinco a nueve concejales, en un pleno de 21. El PSOE, que gobernaba la localidad con Francisco Molina como alcalde, subió de siete a ocho ediles, pero quedó como segunda fuerza.

Vox, de su lado, conservó sus dos ediles, mientras Ciudadanos cayó de cinco concejales obtenidos en 2019 a un único capitular y el partido local Bormujos por Derecho ha irrumpido en el nuevo pleno con un acta de edil.

Ante este escenario, Vox anunciaba este pasado jueves que facilitará "el gobierno del PP en Bormujos al alcanzarse un acuerdo programático de ocho puntos".

INCLUIDOS EN EL GOBIERNO

Lo mismo ha ocurrido en el municipio de Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde PP y Vox han alcanzado un acuerdo para el gobierno municipal, pero el pacto no se ciñe únicamente a la investidura. Los resultados municipales de las elecciones del 28M dejaron al PP y su candidato, Enrique Hueso, como la lista más votada, con siete concejales, mientras que Vox obtuvo dos concejales.

Sin embargo, en virtud del acuerdo, el partido de Santiago Abascal entrará en el Ayuntamiento con una tenencia de alcaldía y dos concejalías, pese a no necesitar su apoyo para la investidura.

Y en el caso de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), PP y Vox también han alcanzado un principio de acuerdo para gobernar en esta localidad, por lo que el 'popular' Pachi Pascual, que fue el candidato más votado en las elecciones municipales del 28 de mayo, será el nuevo alcalde del municipio. Los 'populares' ganaron las elecciones con 9 concejales, mientras que Vox obtuvo 4.

Así, en la investidura, Vox apoyará la candidatura del representante del PP para hacerse con la vara de mando y convertirse en primer edil, aunque no será hasta la próxima semana cuando terminen de cerrar el acuerdo y de definir las competencias que recaerán en representantes del PP y de Vox.

LAS CAPITALES DE PROVINCIA QUE GOBERNARÁ EL PP SIN VOX

Por contra, el PP gobernará en solitario y hará prevalecer su mayoría relativa en previsiblemente diez capitales de provincia, y sus candidatos serán investidos como alcaldes sin haber llegado a un acuerdo con Vox.

Es el caso, por ejemplo, de Sevilla o Valencia, donde los candidatos 'populares' no han alcanzado ningún acuerdo con Vox y se proclamarán como alcaldes al ser la lista más votada. Eso sí, a lo largo de la legislatura necesitarán el apoyo de otros grupos para sacar adelante iniciativas.

El resto de las capitales de provincia en las que el PP hará valer su mayoría relativa son Segovia, Albacete, Castellón, Alicante, Cáceres, Zaragoza y Huesca.

DONDE SÍ SE NECESITABAN PP Y VOX

PP y Vox sí que se han puesto en las cuatro capitales de provincia --Valladolid, Toledo, Burgos y Guadalajara-- donde los 'populares' necesitaban los votos de la formación de Santiago Abascal para formar gobiernos locales.

En estos cuatro municipios, donde el PSOE ha sido la lista más votada, el PP se quedará con la Alcaldía, mientras que Vox formará parte del gobierno municipal, con vicealcaldías y varías concejalías.

Además de estas capitales de provincias, PP y Vox han ido cerrando acuerdos a lo largo de esta semana en otros ayuntamientos en toda España donde sí que se necesitaban para formar gobiernos, como es el caso de Elche y Orihuela(Alicante), Talavera de la Reina (Toledo) y Torrent (Valencia).

Y el resto de acuerdos que han trascendido entre PP y Vox son en Maracena (Granada); Calvià (Mallorca); Alcudia (Mallorca); Burgo de Osma (Soria); Tineo (Asturias); Santa Cruz de Bezana (Cantabria); Villaviciosa de Odón (Madrid); Níjar (Almería); Marratxí (Mallorca); Daroca (Zaragoza); María de Huerva (Zaragoza); Cadrete (Zaragoza); Utebo (Zaragoza); Cuarte de Huerva (Zaragoza).