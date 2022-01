PP sostiene que Núñez situará a Castilla-La Mancha "en el lugar que se merece" si es presidente en 2023

CIUDAD REAL, 8 (EUROPA PRESS)

El PP ha lamentado que los socialistas de Castilla-La mancha hayan "desaprovechado" las "grandes oportunidades" que tiene esta tierra durante más de 40 años, y ha advertido de que Paco Núñez situará a la región "en el lugar que se merece" si es presidente en 2023.

Así se ha pronunciado el vicesecretario regional de Reto Demográfico, Álvaro Vara, tras la reunión telemática de la Comisión de Despoblación del PP, presidida por Paco Núñez, y que ha tenido lugar en Puertollano (Ciudad Real), según ha informado el PP en nota de prensa.

En esta comisión el PP ha abordado diferentes temas que afectan a la despoblación como el transporte, impuestos y la natalidad porque la formación cree que Castilla-La Mancha es una región de "grandes oportunidades" y, será el próximo año 2023 --se ha mostrado convencido Vara-- de que Paco Núñez traerá la "ilusión" y el cambio de paradigma para que el futuro y el desarrollo pueda vencer a la despoblación en esta tierra.

En este sentido, Vara ha recordado que una de las medidas más importantes que plantea el PP es el tema de los impuestos, y ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "se tome en serio" esta cuestión y que "se ponga a trabajar de manera inmediata".

Asimismo, ha señalado que, si se sube los impuestos en los hidrocarburos o a las matriculaciones, se sube los impuestos a la España rural, puesto que, las personas que viven en ciudades no necesitan adquirir un vehículo con tanta necesidad que los que viven en el mundo rural, ya que tienen todos los servicios a su alcance.

"Y un vecino de Almadén o de cualquier otra zona rural paga con sus impuestos esos servicios, pero a su vez, tiene que pagar más caro el gasoil o los peajes y no tiene servicios cerca".

TRANSPORTE

En lo referente al transporte, ha denunciado que el Gobierno de España quiera poner peajes en autovías, pero a su vez elimina trenes y autobuses. Por eso, el PP ha pedido a Page que exija al Gobierno nacional "coherencia" porque no es de recibo que cada vez "tengamos menos servicios y más impuestos".

Además, ha solicitado al Gobierno regional que trabaje en un proyecto nacional sobre el agua para que Castilla-La Mancha ocupe el lugar que se merece.

Asimismo, ha pedido que se tome "en serio" el problema de la natalidad porque si no, "será imposible atajar el problema de la despoblación". Por eso, el PP quiere colocar esta cuestión en el centro del "tablero político".

Por otra parte, en relación a la seguridad en zonas rurales, ha insistido en que "si hay un cuartel en una determinada comarca, ayuda a aumentar la sensación de seguridad en los pequeños municipios".

Por todo lo anterior, Vara ha solicitado al Gobierno que sea "coherente" y que, cada medida que tome, lleve anexo cómo se va a afectar al tema de la despoblación.

"No puede ser que piense en modificar cuarteles y no en cómo va a influir en las zonas despobladas y tampoco puede ser que quiera imponer peajes y no piense en cómo va a afectar a las zonas rurales, y tampoco puede ser que quiera eliminar centros de salud y no piense en cómo afecta a estas zonas".