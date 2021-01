El PP subraya que los cargos vacunados del PSOE no han dimitido y se queja de "doble vara de medir"

Dice que Casado ha sido "muy claro" y recalca que esa vara es "muy estricta" con el PP y "muy laxa" con los demás partidos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, Luis Santamaría, se ha quejado este viernes de que se ponga el foco en el PP al hablar de los cargos políticos que se han vacunado --ante el hecho de que se mantenga en su puesto el consejero de Salud de Ceuta-- y ha señalado que hay dirigentes del PSOE que se han vacunado saltándose el protocolo y no han dimitido.

"Lo que nos preocupa es que haya una doble vara de medir y que, por tanto, las decisiones que se adopten no sean igual", ha manifestado Santamaría en declaraciones a los medios en el Congreso tras la reunión de la comisión que va a investigar la operación 'Kitchen'.

Santamaría ha recalcado que el presidente del PP ya se ha pronunciado sobre este extremo, en alusión a las declaraciones de Pablo Casado este jueves en La Sexta, donde aseguró que la dimisión del consejero de Sanidad de Murcia --por vacunarse cuando no le correspondía-- dejó clara la "ejemplaridad" que exige al frente de la formación y emplazó a las demás fuerzas a hacer lo mismo.

"CASADO HA SIDO MUY CLARO"

Santamaría ha destacado que ha dimitido el consejero de Murcia pero no lo han hecho cargos del PSOE, denunciando que hay una "doble vara de medir". "He visto dimitir a una persona en Murcia y no he visto dimitir al alcalde de Rafaelbunyol, de mi pueblo", ha apostillado, para añadir que el PSOE también debería ejercer sus responsabilidades como ha hecho el presidente del PP en el caso de Murcia.

Al ser preguntado por el hecho de que el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guererro, no haya dimitido, el diputado del PP ha insistido en las palabras de Casado, "que ha sido muy claro" al respecto. Según ha añadido, se trata de una "actitud ética y personal" porque tienen que "dimitir ellos", como ha hecho el consejero murciano.

Guerrero aseguró este jueves que no dimitirá por haberse vacunado contra el coronavirus y explicó que se vacunó ante la insistencia de sus técnicos porque está "en primera línea" contra la pandemia. El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas también dio por zanjada la polémica y destacó que su consejero se vacunó por indicación de los técnicos.

VARA "ESTRICTA" CON EL PP Y "LAXA" CON OTROS PARTIDOS

Santamaría ha denunciado de nuevo que hay una "doble vara de medir" como, a su juicio existe en más asuntos, que es "muy estricta" con el PP y "muy laxa" con el resto de fuerzas políticas, entre las que ha citado Podemos.

En este punto, ha recordado que cuando se abrió el debate sobre las "líneas rojas" de las dimisiones de los políticos, el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, la fijó en la apertura de juicio oral.

"Tenemos un juicio oral que se va a abrir contra el secretario de Organización de Podemos, que se sienta en el Congreso y no ha dimitido", ha resaltado, en alusión a Alberto Rodríguez por su presunta agresión a un policía.