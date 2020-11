PP-A: "Susana Díaz ha llegado al extremo tremendo de defender a Bildu para salvar su sillón"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha lamentado este lunes que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, "se dedique únicamente a salvarle la cara" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para salvar su sillón", hasta llegar al "extremo tremendo de tener que verla defender a Bildu" y el pacto de esta formación con el Ejecutivo nacional.

En rueda de prensa, ha denunciado que Díaz defiende el pacto de Sánchez con un partido que "justifica los asesinatos de ETA, que asiste a los homenajes a los etarras y que todavía no ha pedido perdón", y ha expresado que al hablar de Bildu, "no todos los partidos son iguales en una democracia normal, no con Bildu, no pueden equipararse al resto". López se ha referido así al hecho de que el PSOE-A haya manifestado este lunes que "todos los partidos son iguales en democracia".

En opinión de Loles López, la posición que ha adoptado el socialismo andaluz y su secretaria general es "lamentable" porque, al mismo tiempo, ha decidido mantenerse fuera del diálogo y del acuerdo para sacar adelante los Presupuestos andaluces para 2021.

Mientras tanto, según ha agregado, el Gobierno de Juanma Moreno está centrado en que la comunidad siga armada para luchar contra la Covid para reactivarse económicamente" y, para ello, "hemos conseguido lo que parecía imposible, aprobar unos buenos presupuestos".

Ha valorado que el presidente de la Junta sea capaz de "construir mayorías" que actúen como un "lobby andaluz" ante otras administraciones y ante el Gobierno de España "sin victimismos y sin excusas", y ha subrayado que Moreno "ha asumido el liderazgo de las medidas para frenar los contagios y luchar contra las consecuencias de la pandemia" y no ha tenido problema en asumir también el "posible desgaste" de esa gestión.

"A diferencia del modelo andaluz, en España tenemos un presidente en Moncloa que ha desaparecido en la segunda ola y que sólo salió ayer a hacer un anuncio para cuando tengamos una vacuna", ha dicho la dirigente popular, quien reclamó al Gobierno de España "un Plan Nacional contra el Covid" coordinado con las autonomías.

Ha manifestado que las medidas que se están adoptando desde Andalucía "están empezando a dar resultados", y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España también "apoye económicamente" el Plan de Rescate aprobado por el Gobierno andaluz, cuyas ayudas ya han solicitado 25.000 autónomos y que podría beneficiar hasta a 80.000. Además, ha apuntado que ya han recibido las ayudas para pagar el alquiler 15.500 profesionales.