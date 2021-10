El PP tacha de "cortoplacistas" los PGE y afea al Gobierno que negocie con "independentistas" mientras "olvida" al resto

MURCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP Isabel Borrego ha tildado de "irreales" y "cortoplacistas" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que entrarán este miércoles en la Cámara Baja, y ha reprochado al Gobierno que negocie "con los independentistas" a cambio de "votos", mientras "olvida" a la Región de Murcia y al resto de comunidades.

Borrego, que ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa acompañada por la senadora Violante Tomás, ha indicado que su partido "no va a perder el tiempo en propaganda y despilfarros del dinero del contribuyente como parece que van a ser los Presupuestos" preparados por el Ejecutivo de la Nación para el próximo año.

"Queremos una financiación nacional justa con los servicios públicos, no al servicio de los nacionalistas, que hemos visto como ya han negociado los presupuestos del País Vasco y Cataluña, no así con el Gobierno de los murcianos. La Región de Murcia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", ha agregado la parlamentaria 'popular'.

Asimismo, ha abogado por un sistema fiscal "que tiene que estar donde debe", esto es, "en el bolsillo de los contribuyentes", para que estos "consuman, inviertan, produzcan y creen empleo", al tiempo que ha dejado claro que desde el PP "no permitiremos un infierno fiscal de 80.000 millones como pretende el Gobierno".

"Nunca un gobierno aceptó que nuestros hijos puedan vivir de sus padres; la propuesta que ha enviado desde Bruselas dice que nuestros hijos y nietos pagarán la deuda de su despilfarro hasta 2060. Es un egoísmo generacional histórico", ha resaltado la diputada.

Igualmente, ha sostenido que las cuentas "no responden, por los anuncios que conocemos, a las prioridades de este país", puesto que "son irreales, están elaboradas con premisas equivocadas y desmentidas por el propio INE, y ni siquiera las han corregido", además de ser "cortoplacistas" y "primar el interés general a través de anunciar regalos con el dinero de otros".

Al hilo, ha apuntado que el Ejecutivo central "construye la casa, los presupuestos, por el tejado del gasto". "Mantener el gasto público en los niveles históricos actuales es una pesada carga para el futuro de los españoles", ha precisado la dirigente del PP, quien ha querido dejar claro además que los Presupuestos "parecen una operación de cosmética" y "van a obligar a subir impuestos y cotizaciones".

Además, "van a distorsionar el mercado de la vivienda, y eso a medio plazo dificultará el acceso de los jóvenes a la vivienda y frenará las inversiones, obligando a subir los impuestos a las rentas medias", ha agregado.

"PERJUDICAN A LOS MURCIANOS"

Borrego ha insistido en que las medidas incluidas en las cuentas "perjudican a los murcianos para favorecer a los independentistas del País Vasco y Cataluña" con compromisos como "la armonización de impuestos e inversiones", mientras la Región y el resto de comunidades "se les está olvidando en estas negociaciones previas".

No obstante, ha avanzado que desde el PP "estaremos muy atentos para ver qué pasa con el Mar Menor, el Bancal, el trasvase", y para comprobar que las cuentas "no supongan mayor castigo aún a la Región de Murcia que está haciendo el PSOE en los últimos meses", una comunidad "marginada por el gobierno de Sánchez, por el gobierno socialcomunista".

Se trata, ha reiterado, de unos PGE "solo negociados con los nacionalistas", en los que "Sánchez solo pretende aumentar el gasto en estas regiones si a cambio tiene sus votos", mientras que "con el Gobierno de todos los murcianos no se ha negociado nada. No sabemos qué hay en esos presupuestos, ni como va a ser la financiación".

Frente a este panorama, la diputada ha recordado los "pilares" que el líder del PP, Pablo Casado, defendió hace unos días: "Creer en el nación española, en la Constitución, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en la libertad personal, en la responsabilidad individual, en la economía de libre mercado, en la propiedad privada, en la competitividad y en la igualdad de oportunidades".

"Con esos principios y valores el PP creará políticas públicas que ayuden a los españoles vivan donde vivan, frente a unos presupuestos que perjudican a todos los españoles y a todos los múrcianos", ha apostillado Borrego.