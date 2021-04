PP teme las medidas que pueda adoptar C-LM desde el 9 de mayo y PSOE lamenta "negacionismo" de los 'populares'

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Juan Antonio Moreno, ha asegurado que desde su formación van a estar "muy atentos" a las medidas que pueda adoptar el Gobierno regional a partir del 9 de mayo una vez finalizado el estado de alarma por el coronavirus, pues se temen que impedirán "el desarrollo de las libertades de los ciudadanos", mientras que la diputada del PSOE Diana López ha lamentado el "negacionismo" de los 'populares' y su "ruido".

En rueda de prensa, Moreno ha asegurado que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, está demostrando que "está más preocupado por buscar culpables a su ineficacia que en buscar soluciones" y está siendo "incapaz de dar respuesta a los problemas puntuales que se van sucediendo en Castilla-La Mancha", por lo que ha denunciado su "decadencia" como responsable autonómico y la de su Ejecutivo.

A su juicio, una muestra de esa "decadencia y alejamiento de la realidad" se evidencia en el hecho de que este jueves en el pleno de las Cortes no aprobaran el apoyo explícito a la hostelería de la región que propuso el presidente regional del PP, Paco Núñez, con una propuesta para que "Page no pueda hacer un uso discriminado, como está haciendo, a golpe de decreto para cerrar y no permitir la movilidad, el tránsito de ciudadanos, actividad económica y demás cuestiones que afectan a libertades públicas".

También se ha referido a la vacunación, para reclamar que hay sectores y trabajadores esenciales que aún no han sido llamados, como los trabajadores de los servicios funerarios; y al viaje a Canarias del presidente autonómico y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, del que van a seguir solicitando "todos los documentos", pues este jueves "no sabían cómo explicarlo y qué vueltas dar para dar una explicación coherente".

"ABSURDA POSTURA"

De su lado, en una rueda de prensa posterior, la diputada del Grupo Socialista ha incidido en el apoyo que desde el PSOE y el Ejecutivo regional se está dando al sector de la hostelería y la restauración y su contribución como actividad económica, como refleja la resolución que se aprobó en la sesión plenaria de las Cortes, lamentando la "absurda postura negacionista" del PP.

Ha recordado que "el avance en el proceso vacunal es el que da balón de oxígeno para que las medida adoptadas por el Gobierno puedan ser más o menos flexibles dependiendo del momento", asegurando que la región está entre las cuatro comunidades autónomas con mayor porcentaje de población vacunada contra la COVID.

"El Partido Popular no entiende que sin salud no hay economía y se ha dedicado a instrumentalizar al sector hostelero", ha recriminando Diana López, que ha destacado que "frente al ruido del PP, el PSOE trabaja con hechos" --ha remarcado aquí que el Gobierno de España haya decidido instalar la sede del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca--, instando "una vez más a la sensatez y abandono del ruido político y la demagogia simplona" por parte del principal grupo de la oposición.