El PP trata de zanjar la polémica de Ayuso y el Rey e insiste en que el "único responsable" de los indultos es Sánchez

Gamarra dice que no será "comentarista" de la presidenta madrileña: "Eso es lo que ha dicho ella y yo he dicho lo que he dicho"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha intentado este martes zanjar la polémica abierta tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el Rey y los indultos poniendo el acento en que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el "único responsable" de la concesión de indultos a los líderes del 'procés'.

Este martes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "absoluta vergüenza" que el Rey tenga que firmar los indultos y ha señalado que ella no hizo este lunes ninguna rectificación sobre sus primeras declaraciones sobre Felipe VI y la medida de gracia. Es más, ha dicho que el líder del PP, Pablo Casado, coincide con ella en que el Gobierno y los independentistas buscan ponerle "una trampa" al Rey haciéndole firmar los indultos.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha indicado que en este tema hay "un único responsable de los indultos" y "se llama Pedro Sánchez". "A partir de ahí, él es el único y exclusivo responsable", ha apostillado.

EL PAPEL DEL REY ES EL QUE "MARCA LA CONSTITUCIÓN"

Dicho esto, Gamarra ha indicado que el papel de Felipe VI es el "que marca la Constitución y el que cumple de una manera excelente y con la altura que siempre ha demostrado de servicio a la sociedad española".

"El papel del Rey es el que está establecido en la Constitución y es el que él ejercerá como siempre ha hecho, con absoluta lealtad a todos los españoles", ha recalcado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular.

Al ser preguntada si coincide con Ayuso en que es una "vergüenza" que el Rey tenga que firmar los indultos, ha respondido: "Yo creo que eso es lo que ha dicho ella y yo he dicho lo que he dicho. Creo que hay una diferencia entre lo que yo he dicho y lo que planteo".

Preguntada entonces si fueron un error las declaraciones de Ayuso interpelando al monarca si va a firmar los indultos, la dirigente del PP ha reiterado que el "único responsable de los indultos" es Sánchez, quien es además la persona que tiene "capacidad de rectificar y dar marcha atrás en los indultos que se van a conceder".

Según Gamarra, para el presidente del Gobierno el fin de estar en Moncloa justifica indultar a los que quisieron romper el orden constitucional". A su entender, es un "precio" para seguir en Moncloa porque el jefe del Ejecutivo "no tiene límites".

En este sentido, ha emplazado a Sánchez a "rectificar el camino que ha emprendido" si le queda "un mínimo de decencia democrática", pensando en los "catalanes constitucionalistas" a los que el presidente del Gobierno tiene "obligación de defender".

NO SER "COMENTARISTA" DE LAS PALABRAS DE AYUSO

En cuanto a si cree que Ayuso ha contribuido a reavivar el debate sobre la monarquía, tras las críticas de algunos socios del Gobierno, Gamarra ha señalado que ella no va a ser "comentarista" de las declaraciones que hacen otros miembros del PP y ha recordado que escuchó este lunes a Pablo Casado y "no dejó lugar a dudas de cuál era su posición".

Finalmente, Gamarra ha anunciado que el martes debatirá en el Pleno del Congreso una proposición de Ley del PP para modificar la Ley del Derecho de Gracia y así impedir que se pueda indultar a personas condenadas por sedición y rebelión.

Según ha añadido, el objetivo de la iniciativa es fortalecer las instituciones, consolidar nuestra arquitectura constitucional e impedir que "los indultos se puedan utilizar como un instrumento de utilidad política en vez de ser un mecanismo de justicia y utilidad pública".