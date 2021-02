El PP urge a aprobar un programa de ayudas a pymes y "soluciones inmediatas" para los que no cobran los ERTE

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha reiterado este viernes la urgencia de un programa concreto de ayudas para pymes y ha demandado "soluciones inmediatas" para los trabajadores que siguen sin cobrar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así lo ha señalado tras haber mantenido una reunión con el presidente del Consejo Nacional de Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Santiago, el responsable del grupo de trabajo financiero y fiscal, Juan Iranzo, y el responsable de Relaciones Institucionales, Vicente Condés, donde se han puesto en común el paquete de 25 medidas que los gestores administrativos han diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.

Rodríguez ha enfatizado la necesidad de actuar en el ámbito laboral y fiscal para reforzar a las pymes y autónomos, con ayudas directas y exoneraciones de impuestos, y ha denunciado "la mala gestión administrativa del Gobierno que está provocando algo inadmisible, que todavía sigan muchos trabajadores en ERTE sin cobrar".

También ha pedido "agilizar la administración con medios innovadores e imaginativos, complementado con un plan de ayudas serio, concreto y conciso, adaptado a las necesidades de las empresas, que actúe en el presente y que se refuerce con un programa para el futuro".

Por último, ha advertido de la previsible avalancha de concursos a partir del 14 de marzo cuando finalice la moratoria concursal, por lo que considera que para el necesario refuerzo de la solvencia "no basta con anuncios de 11.000 millones que luego no saben concretar". "La propaganda no salva empresas, las ayudas sí", ha añadido tras criticar "los anuncios sin concretar y que se pase l pelota a las CCAA".