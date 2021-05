El PP urge a desbloquear en el Congreso su ley de pandemias y avisa a Sánchez que será "responsable" de lo que ocurra

Gamarra dice que el jefe del Ejecutivo intenta abocar a los presidentes autonómicos a un estado de alarma

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha urgido este martes al Gobierno a desbloquear la ley de pandemias registrada por el PP para que el Pleno del Congreso tenga posibilidad de debatir "cuanto antes" ese marco jurídico que ofrece seguridad a las autonomías tras el fin del estado de alarma. Además, ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que si "no gobierna ni legisla" será "responsable" de lo que ocurra.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha afirmado que "lo que Pedro Sánchez intenta es nuevamente abocar a los presidentes autonómicos a un estado de alarma". Según ha recalcado, "hay otras posibilidades" como aprobar el 'plab b jurídico' que ha registrado su formación planteando la reforma de la ley 3/1986 de medidas en materia de Salud Pública.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "legislar y dotar a esos presidentes autonómicos de instrumentos, que es lo que están pidiendo, para que puedan afrontar lo que todavía queda para luchar contra el virus, que es mucho y nadie sabe cuándo va a terminar".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "LAVARSE LAS MANOS"

Tras asegurar que Sánchez es el "máximo responsable" en la lucha contra la pandemia en España y se está "lavando las manos" delegando en los jueces, Gamarra ha criticado que haya decidido "evadir sus responsabilidades, pasándoselas a las comunidades autónomas y ahora también a los jueces y a los ciudadanos en su responsabilidad individual".

"Y cuando un presidente del Gobierno no toma decisiones, no gobierna y no habilita los instrumentos suficientes para poder luchar contra la pandemia, es responsable de todo aquello que ocurra porque no dotó a su país de los instrumentos que su país necesitaba", ha avisado, para añadir que "no podrá alegar desconocimiento" porque se lo están "advirtiendo todos" desde hace meses.

La dirigente del PP ha insistido en que las autonomías dicen que no tiene suficiente capacidad para poder impulsar medidas en este momento, los tribunales también ha reclamado "un marco jurídico más amplio", y el Consejo de Estado también defiende reformas legislativas. "No puede estar todo el mundo equivocado", ha enfatizado.

PIDE QUE SE DESBLOQUEE SU PROPOSICIÓN DE LEY

Por eso, ha reiterado que es el momento de que "se legisle o se deje legislar al Parlamento", no agotando el plazo que tiene para dar la conformidad a la proposición de ley que ha registrado el PP como marco alternativo al estado de alarma y se pueda debatir cuanto antes en el Pleno.

"La tiene paralizada desde que fue calificada por la Mesa y cada día que pasa se complica más la situación. Nos están llevando ante la falta de su capacidad para gobernar a el caos", ha afirmado, para denunciar que el Gobierno haya "abdicado de su responsabilidad de gobernar" y de "impulsar reformas legislativas".

Según Gamarra, cuando "todos piden más amparo legislativo" significa que "el arsenal que dice que tiene Pedro Sánchez no lo encuentra nadie porque no existe". "Y no hay un país en Europa que no haya legislado para luchar contra la pandemia y es el momento de hacerlo de una vez por todas porque cada día que pasa es más complicado", ha demandado.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DEL PSOE

La portavoz del Grupo Popular ha rechazado las críticas del PSOE a acerca de que la iniciativa del PP busca que "no haya controles judiciales" cuando "los recoge". "Las propuestas que plantea el Partido Popular está sujetas al control jurisdiccional", ha subrayado, para preguntar a los socialistas "qué miedo" tienen a un debate en el Congreso en el que podrá realizar aportaciones en su tramitación parlamentaria.

Gamarra ha explicado que su ley de pandemias busca "dotarse de instrumentos suficientes" y legislación ordinaria para no tener que recurrir al estado de alarma cuando no es necesario y ha denunciado una vez más la "dejadez de funciones" del Gobierno en este punto para evitar el "caos y la incertidumbre" desde el 9 de mayo.

"Parece sorprendente que el PSOE, que presume de una historia centenaria, renuncie a que se legisle desde el Congreso", ha resaltado, para concluir que la situación requiere "políticos valientes y responsables" y el presidente del Gobierno no lo está siendo.

MONTESINOS: PIDE A SÁNCHEZ REUNIRSE CON EL PP

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a escuchar a los presidentes autonómicos que le "piden" la "alternativa jurídica" que el PP lleva "planteando más de un año".

"Lo que estamos viendo es que el 'no es no' de Sánchez y los bandazos del Gobierno es un caos todavía mayor", ha lamentado Montesinos, que ha asegurado que la "clave" sería que el presidente reuniese la conferencia de presidentes para coordinar la lucha contra la pandemia a nivel nacional.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, el vicesecretario 'popular' ha pedido a Sánchez que"descuelgue el teléfono" y llame a Pablo Casado. "Que rectifique y que se reúna con el principal partido de la oposición. No creo que haya un solo español que entienda esta cerrazón de Sánchez", ha zanjado.