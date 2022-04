El PP urge a Lambán a reunir a todos los actores aragoneses del "sueño olímpico" y a entrevistarse con Sánchez

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular en Aragón, Ana Alós, ha urgido al presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, a reunir todos los implicados en el "sueño olímpico" en la región para dejar claro el apoyo a la candidatura conjunta con Cataluña y "en pie de igualdad" a los Juegos de Invierno de 2030. También le ha exigido que se entreviste de inmediato con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para aclarar los términos del proyecto.

Alós ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha hecho notar que "desde el principio", la candidatura olímpica ha contado con el apoyo del PP y de la mayoría de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón por su "importancia estratégica", lo que "ha sido clave" al "mostrar reticencias" CHA y Podemos, socios del cuatripartito de gobierno.

Ana Alós ha recordado que el Ejecutivo regional ha celebrado numerosos actos en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli y ha recomendado reunir en este emplazamiento a todos los actores aragoneses que apoyan la candidatura para hacer notar el "peso real" del sector de la nieve en Aragón y "el apoyo masivo" al proyecto, recalcando que Aragón "tiene capacidad de sobras" para participar en igualdad, también "lealtad, compromiso y visión de estado".

Para la dirigente del PP regional, "es un error que Lambán dijese que se desentendía porque lanzó un mensaje de vacío institucional que fue aprovechado por el Gobierno catalán". Ha pedido a Lambán que explique cómo se han desarrollado las negociaciones, en su opinión llevadas a cabo con "negligencia" por parte del Ejecutivo aragonés.

"¿Qué propuestas se han presentado en la mesa técnica para hacer ahora, deprisa y corriendo, una propuesta?", ha preguntado Alós a Lambán, considerando que el jefe del Ejecutivo aragonés tiene "la oportunidad de enmendarse liderando una candidatura que sea, realmente, en igualdad".

LIDERAZGO

Ha emplazado a Lambán a ejercer su "liderazgo" para exigir a Pedro Sánchez y al presidente del Comité Olímpico Español (COE) "el cumplimiento de sus promesas" para impulsar una candidatura conjunta de Aragón y Cataluña "en pie de igualdad".

"No es buena señal que reconozca que todavía no ha hablado con Sánchez ¿A qué está esperando?", ha continuado Alós, quien ha pedido al presidente aragonés que reclame a Sánchez "el cumplimiento de su palabra", ya que en septiembre de 2016 el presidente del Gobierno de España se comprometió en Zaragoza a elaborar una candidatura en igualdad, pero "nos mintió a todos los aragoneses" porque "lo que siempre ha buscado es satisfacer a sus socios de ERC por interés personal".

En opinión de Alós, Pedro Sánchez "ningunea" a Lambán y "menosprecia" a la Comunidad Autónoma "dinamitando las aspiraciones de Aragón". Ha insistido en que a Sánchez "únicamente le interesa no molestar a sus socios independentistas y por eso incumple su palabra menospreciando el potencial y la realidad del sector de la nieve", un "ataque a nuestros intereses" que Lambán "no debería permitir".

"Mientras no hable con Pedro Sánchez no tenemos nada que hacer" porque "no hemos escuchado ni una sola palabra de que Sánchez defienda la candidatura en igualdad" y "el PSC da por buena" la propuesta de la Generalitat de Cataluña. "Sánchez nos está mintiendo desde el minuto cero", ha zanjado.