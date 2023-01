PP valenciano afirma que Compromís y Podemos deberán dar explicaciones si son "cómplices del silencio" en el caso

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado que Compromís y Podemos "se esmeran en tapar" el caso Azud y ha añadido que si la "actitud" de estas formaciones "va a ser la de ser cómplices de este silencio, tendrán que dar las explicaciones oportunas".

Así se ha pronunciado este lunes el líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por los periodistas por el caso Azud, una de cuyas piezas investiga una supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos.

Al respecto, Mazón ha asegurado que este caso "nos está alarmando a todos, todos los días". "No entiendo por qué Compromís y Podemos se esmeran en tapar esto, cuando en otras ocasiones y permanentemente nos dicen que son los adalides de la transparencia", ha criticado.

"Si la actitud de Compromís y Podemos va a ser la de ser cómplices de este silencio, tendrán que dar las explicaciones oportunas", ha subrayado. Al mismo tiempo, ha resaltado que la Conselleria de Transparencia, que lidera Rosa Pérez Garijo, "podría empezar ofreciendo transparencia".

Igualmente, ha indicado que el PP en Les Corts exigirá la puesta en marcha de una comisión de investigación que "ya está aprobada y que se niegan a activar, una vez se cumplen todos los requisitos para poder hacerlo". "Merecemos saber qué está ocurriendo con todo esto, hasta incluso supuestas mordidas con los trasvases se ha podido llevar supuestamente el PSOE a sus arcas".

"Vamos a volver a reclamar y exigir la puesta en marcha de una comisión de investigación porque queremos saber qué ha pasado con el dinero de la gente, y si es cierto que hay una supuesta trama. Si es cierto que hay un supuesto jefe de esa trama, y si es cierto que alcanza a la propia campaña de (Ximo) Puig para sus primarias dentro de PSOE; quién ha pagado esa campaña y si es Puig el jefe o no. Todo eso lo queremos saber y tenemos derecho a saberlo. No vale ponerse a tapar y ponerse a no cumplir un mandato de Les Corts. Es el momento de la verdad", ha aseverado Mazón.