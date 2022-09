PP valenciano afirma que Puig "solo baja impuestos por su presión y el miedo a las urnas"

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha aseverado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "solo ha bajado impuestos por la presión del PP y el miedo a las urnas", y le ha instado al "sentarse" con el presidente de los 'populares' valencianos, Carlos Mazón, para "aprobar una verdadera bajada de impuestos".

Así se ha expresado durante su intervención en el Debate de Política General, donde Catalá ha indicado que el de este año es el último debate tanto para ella como para Puig. "El suyo como presidente y el mío como síndica", ha afirmado, antes de señalar que Carlos Mazón "ocupará su lugar" y ella será la alcaldesa de Valencia.

La síndica ha lamentado que los valencianos tengan "un presidente incoherente" y "escuchen esta versión idílica" que plantea Puig. "No estamos tan bien. Escuchándolo pensaba que, como diría uno de sus grupos musicales de referencia, a usted hoy solo le ha faltado un tobogán", ha comentado Catalá, antes de apostillar que el 'president' "no pisa la calle".

Si lo hiciera, según Catalá, la ciudadanía le hablaría de que "la luz cuesta el triple que hace un año", "la cesta de la compra está disparada", es "casi imposible alquilar una vivienda", la Comunitat tiene "el peor déficit de España solo por detrás de Navarra" y la inflación valenciana está "por encima de la media". "No vale la visión autocomplaciente", ha reprochado a Puig.

En esta línea, ha señalado que "no es concebible ni perdonable" que cuando los valencianos son un 11% más pobres el gobierno esté "haciendo caja con la inflación", cree "nuevos chiringuitos" y tenga "la desfachatez" de poner un "plus de pisito" a los altos cargos de las empresas públicas, cuando hay una responsabilidad "inaplazable" de ayudar a las familias. "Hay que hacerlo ahora, no en abril de 2023", ha agregado.

"TOMAR POR TONTOS A LOS VALENCIANOS"

La portavoz ha señalado que lo que menos le gusta es que "tomen por tontos a los valencianos", algo que a su juicio hace el presidente de la Generalitat, en un "contexto tan difícil" en el que las familias se "aferran con esperanza" a las palabras de los dirigentes. "No puede ser que le escuchen decir bajar los impuestos siete años después de gobernar subiéndolos", ha criticado.

En ese sentido, ha aseverado que la reforma fiscal del Botànic es una versión "descafeinada" de la propuesta que hasta ahora ha estado haciendo y ha preguntado a Puig si "este parche fiscal" es lo que "realmente tenía en la cabeza cando anunció la reforma fiscal". En su opinión, Puig "solo ha bajado impuestos por la presión del PP y el miedo a las urnas"

Catalá ha reprochado que Puig anuncie nuevos tramos del IRPF por los que las rentas de menos de 10.000 ahorrarían un 21%, porque, ha recordado, "por debajo de 10.000 euros no hay obligación de declarar ni de retener".

"COPIAR MAL Y TARDE"

"Para copiar mal y tarde a Mazón y al PP, mejor Mazón y el PP", ha sostenido Caalá, antes de añadir que si la reforma fiscal presentada por Puig supondría un ahorro de 150 millones para las familias, la del PPCV implicaría un ahorro de 1.500 millones de euros.

La dirigente 'popular' se preguntado si Puig "va poder cumplir con lo que acaba de anunciar" y ha asegurado: "Si quiere una reforma fiscal ambiciosa y verdadera, mañana mismo llame al presidente de mi partido y el jueves la tenemos aprobada", ha añadido. También ha preguntado por qué el Consell no acometió la reforma cuando el PP se lo planteó en octubre de 2021, si "por sectarismo o por insolvencia".

Para Catalá, los "anuncios" de Puig "duran lo mismo que tardan sus socios en enterarse". Ha expuesto, por ejemplo, que cuando en el debate de 2016 ofreció un pacto educativo, el resultado fueron "40 sentencias tumbándole su rodillo ideológico educativo"; que en 2018 anunció un Plan contra la burbuja del alquiler que y hoy el precio del alquiler se ha duplicado respecto a 2015.

Catalá considera que Puig "no ha sacado ninguna de sus propuestas" porque es "un presidente débil" que se "conforma" con ser la "marioneta" de Pedro Sánchez, y toleran que "ninguneen" a la Comunitat en financiación, ejecución de inversiones o el desarrollo del Corredor Mediterráneo, y "tolera el recorte del 40% del trasvase del Trasvase Tajo-Segura".

En ese sentido, ha defendido que la Comunitat "no puede permitirse tener un 'president' cansado ni agotado" porque "ahora se necesita más fuerza, garra e ilusión que nunca". "Nosotros venimos a este debate de política general con el trabajo hecho y con un proyecto.Somos la alternativa. La única alternativa", ha asegurado.

"AUTONOMÍA FISCAL"

Catalá ha defendido que entre los grandes retos de la Comunitat está lograr una "autonomía fiscal" y ha apelado a la "libertad frente a la recentralización".

Además, ha instado a Puig a tomar acciones judiciales por la infrafinanciación" y ha señalado que, "si es coherente, votará a favor de nuestra propuesta de resolución en este sentido". "Mire, nadie ha contado con tanto consenso como usted en este tema y nadie nos ha generado tanta frustración", ha agregado.

Como otros grandes retos de la Comunitat, Catalá ha mencionado la natalidad, para reprochar que desde el Botànic han sido "incapaces de sacar adelante una ley de conciliación con medidas", la emancipación de los jóvenes o la autosuficiencia energética. "En dos años sólo han aprobado 30 proyectos de energías renovables. Para que den luz verde a los que tienen en espera, a su ritmo, tardarán 47 años", ha aseverado.

Por otro lado, Catalá ha asegurado que "la gestión agrícola y la lucha contra el cambio climático ha sido el gran fracaso de su gestión", y la Comunitat es "la primera región en abandono de tierras mientras Andalucía o Murcia amplían sus cultivos y la segunda autonomía con menor "relevo generacional".

En este punto, se ha referido a la "promesa estrella" en el debate del año pasado de un "Green Deal", que ha quedado "hecho cenizas por culpa de una gestión forestal de ecologismo de salón y no de sabiduría de quienes labran y cuidan nuestras tierras". "Ni hacen ni dejan hacer. El resultado: un polvorín en nuestros montes", ha lamentado.

Finalmente, Catalá ha instado a que se asuman "responsabilidades políticas" por el incidente del tren en el incendio de Bejís. "no pidió perdón, y se puso de perfil con el caso de la Sra. Oltra pero hoy yo le pido que suba aquí y que diga la verdad", ha expresado.