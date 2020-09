PP valenciano muestra un cartel de otro centro de salud con falta de médicos: "Errar es humano, pero la verdad está ahí"

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha salido al paso de las críticas recibidas tras criticar en Les Corts la gestión de la Generalitat valenciana en materia sanitaria con un cartel que denunciaba la falta de médicos en el consultorio Alicante, situado en la Comunidad de Madrid, colgando una fotografía del Centre de Salud Fernando el Católico en la que se explica la falta de personal en agosto. "Errar es humano, pero la verdad está ahí", ha señalado.

Tanto desde el PSPV como desde Compromís han destacado lo ocurrido el pasado viernes en la Diputación Permanente de Les Corts durante la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ante la que Zaplana mostró el cartel del centro de salud madrileño. La socialista Carmen Martínez ha cuestionado la labor de oposición de los 'populares' afirmando que "el PP no se cansa de hacer el ridículo" y el portavoz del grupo, Manolo Mata, ha añadido que "así de riguroso es el PP valenciano".

El ministro de Transportes, el socialista José Luis Ábalos, también se ha hecho eco en su cuenta de Twitter, apuntando que "el PP utiliza un centro de salud de Madrid para criticar la gestión de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana".

También el diputado socialista en Les Corts Manuel Pineda le ha preguntado a Zaplana "qué ha pasado" y le ha preguntado si dimitirá: "Te echaremos de menos. Qué pena más grande! Fuenlabrada vs Alicante ¡ayyy!", ha escrito. A lo que el 'popular' ha respondido con la fotografía de otro centro de salud y un breve comentario: "Pero qué ignorante eres... ¿con qué hemisferio piensas?".

Desde Compromís el diputado Carles Esteve ha indicado que "tanto buscar titulares" y ya lo ha encontrado, instándole a que se deje de "politiqueo".

Zaplana le ha preguntado cuántos ejemplos quiere de la situación que él denunciaba y ha agregado: "Errar es humano, pero la verdad está ahí y si cierras los ojos y tapas lo que está pasando traicionas tus principios, que sé que los tienes y muy claros; independientemente del partido en el que estemos cada uno, nuestros valores son los mismos".

"No tenemos los mismos valores. Yo no he pedido la dimisión de una consellera por hechos que dependen de otro (consejero de tu partido, por cierto). ¿Pedirás también su dimisión?", ha respondido Esteve.

A lo que Zaplana ha replicado: "Pido la dimisión por no tener PCR, por la situación de la Atención Primaria, por la especializada, por las listas de espera, por no sentarse con los MIR, por faltar al respeto a la oposición, por el caos en las urgencias... si tus valores no son los míos, qué pena que hayas representado a quien lo hiciste".