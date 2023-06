El PP valenciano pide acortar plazos para investir a Mazón: "Que alguien le diga a Puig que ha perdido las elecciones"

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Miguel Barrachina ha sido nombrado síndic del PP en Les Corts, y ha aprovechado el anuncio de la constitución del grupo parlamentario popular para pedir al PSPV que "abrevie los plazos" para poder celebrar "cuanto antes" la investidura de Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat: "Que alguien le diga a Ximo Puig que ha perdido las elecciones", ha manifestado.

Así se ha pronunciado en declaraciones ante los medios Barrachina, donde ha apuntado que los portavoces adjuntos del PP será los diputados Salomé Pradas, Laura Chuliá y Juan Francisco Pérez Llorca.

Barrachina ha apremiado al resto de grupos a facilitar que se reduzcan los plazos para la investidura y ha remarcado que su grupo, el más numeroso, con 40 diputados "lo ha podido hacer en un día". De hecho, ha asegurado que "si mañana Compromís y el PSPV registran la creación de sus grupos", la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), podría fijar "a la mayor brevedad" la investidura de Mazón una vez oída la Junta de Síndics.

El nuevo síndic ha incidido en reclamar al PSPV que "le diga a Ximo Puig que ha perdido las elecciones, que lo despierten, que le digan: 'Ximo no es correcto que no te quisieses sentar a negociar; Ximo, no es correcto que boicoteases el proceso de negociación pidiendo a la Cámara que no cediesen ningún despacho en Les Corts para una negociación en un lugar neutral'".

"Y tercero, Ximo, no es correcto que, como ya han anunciado los tuyos, demores hasta el último día la constitución de tu grupo para retrasar el cambio que pidieron los valencianos. ¿Qué pretendes, Ximo? ¿Quieres seguir dando resoluciones después de perdidas las elecciones para conceder 2,1 millones de euros a entidades fundamentalmente amigas?", le ha preguntado.

Por ello, se ha preguntado "¿Cuál es el apego de Ximo Puig a ese sillón?" y ha aseverado que "hizo campaña con el eslogan 'El President' y va a acabar siendo un okupa".

Los grupos parlamentarios en Les Corts tienen ocho días hábiles para constituirse. Tras ello, la Mesa de Les Corts debe escuchar a la Junta de Síndics (que solo se puede formar cuando estén constituidos los grupos) para convocar la sesión de investidura.

En el caso de que algún grupo apure el plazo para constituirse, la Mesa no podría reunirse antes del 7 de julio. Tras este trámite, el organismo debe convocar la sesión de investidura entre tres y siete días más tarde, con lo que coincidiría con la campaña electoral para el 23J.

"Todo lo que sea más tarde de hoy o mañana será demorar intencionadamente la toma de posesión para hacerla coincidir, que al parecer es el objetivo de Pedro Sánchez, con la última semana de la campaña", ha manifestado.

En este sentido, ha pedido una "mínima naturalidad, deportividad y elegancia parlamentaria" y que "se deje de boicotear el proceso", de la misma manera que ha señalado que su objetivo es que "no se acuda a vías de excepcionalidad" en la cámara.

"También nos hubiera gustado que la campaña nacional no se inmiscuirse en el proceso de libre elección de los valencianos, que era un tiempo de los valencianos desgraciadamente hurtado por la campaña electoral", ha agregado.