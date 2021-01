PP valenciano sobre la "prudencia" con las vacunas de Fernández Vara: "Si lo hubiera dicho Ayuso, la estarían matando"

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha criticado la "metedura de pata por todas partes" del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que este miércoles se ratificó en que la vacunación contra la Covid en residencias extremeñas se hizo con "prudencia" en los primeros días hasta ver posibles efectos, y ha aseverado: "Si lo hubiera dicho Ayuso, la estarían matando".

Así se ha pronunciado Bonig en una entrevista concedida a Europa Press, en la que se ha preguntado "cómo es posible que una persona como Fernández Vara" realice estas declaraciones. "Uno escucha a Fernández Vara, médico forense de profesión, y dice, pero a este hombre se le ha ido la olla, con perdón, ¿Qué dice?", ha agregado.

Por ello, pese a que ha considerado que "la presión es importante", Vara "haría bien en decir: 'Me he equivocado, pido disculpas'". "A veces no pasa nada por pedir disculpas"

La líder de los 'populares' valencianos ha valorado que ningún presidente autonómico "puede decir que lo ha hecho todo perfecto", y que han tomado medidas que han acertado, y en otros casos, han fallado. No obstante, cree que "sin ningún género de dudas" la atención se ha centrado en la Comunidad de Madrid, que ha sufrido un "brutal acoso y derribo"

En este sentido, respecto a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que "en general ha hecho buena gestión" y que "lo que no puede ser es ese ataque desde el Gobierno central y desde algunas comunidades como la valenciana". "Claro que Ayuso habrá fallado en cosas, pero ¿Puig no ha fallado?", ha agregado.

En este sentido, ha criticado al jefe del ejecutivo valenciano, Ximo Puig, y la propuesta de una Commonwealth mediterránea que realizó en Catalunya: "Con la que está cayendo". "A lo mejor lo que quiere es ampliar los dominios de su hermano", ha agregado.

Así, se ha preguntado si "será necesario" plantear una "nueva España". "Vamos a resolver la situación sanitaria y económica y luego nos encargaremos", ha manifestado.

También le ha afeado al presidente valenciano que dijera que Madrid "no era ejemplo de nada, y menos de gestión" y ha apuntado: "No he escuchado a Ayuso salir a decir que vaya desastre la Comunitat Valenciana ahora".

El vídeo del día China confirma un nuevo muerto por coronavirus ocho meses después

"ATAQUE INJUSTIFICADO"

Al respecto, ha defendido que cada presidente tiene una forma de liderazgo, y ha puesto como ejemplo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que es "más pausado", tiene más experiencia y es un "gran gestor".

Mientras, ha considerado que en Madrid "el ataque y la presión hay que aguantarla", y ha considerado que se ha "exacerbado" un "ataque injustificado" desde el Gobierno central y el presidente, Pedro Sánchez. "Cuando la gente está perdiendo la vida un presidente no se puede dedicar a eso. Aunque sea tu adversaria política y digas 'Voy a por ti, quiero conseguir la Comunidad de Madrid'. Un presidente del PP no lo hubiese hecho", ha asegurado.

Respecto a las críticas de Ayuso al reparto de los Fondos Covid, ha argumentado que estaba "defendiendo la Comunidad de Madrid" y ha criticado que este dinero se ha repartido sin "criterios objetivos". "Que la Comunitat Valenciana está mal financiada es evidente", ha agregado.

En esta línea, ha insistido en pedir "criterios claros" ya que "no puede ser que el Gobierno de España esté negociando con los nacionalistas catalanes y vascos y lo tengamos que pagar todos". Por ello, ha instado a Puig a "levantar la voz" y ha apostillado que hay presidentes autonómicos que "se han quejado mucho", incluidos del PSOE, porque "están viendo que los fondos se van a ir para nacionalistas vascos y catalanes".

Preguntada sobre si los presidentes regionales han encontrado en el jefe del ejecutivo central un aliado, ha aseverado: "No. Así de claro, no". En este sentido, ha defendido que la "lealtad de los presidentes del PP ha sido total y absoluta". En este sentido, se ha preguntado "¿cómo puede salir Puig y atacar a Madrid?".

Al respecto, ha afeado las críticas de cargos del gobierno valenciano y de Compromís por las "ayudas" a Madrid en la primera ola, cuando faltaban respiradores y se llevaron desde Andalucía, Murcia o Galicia, y ha considerado que "ha sobrado mucha política y sectarismo y ha faltado mucha gestión". "Que no se nos olvide que está muriendo gente y los sanitarios están al borde del colapso", ha agregado.