PP valenciano rechaza la reforma de la ley electoral para rebajar la entrada en el Parlamento regional

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles, preguntado por la reforma de la ley electoral valenciana, que a los 'populares' no les interesa "cambiar las normas a mitad de partida" y ha destacado que no están centrados en la "reflexión" sobre esa cuestión ni en "líos internos".

Carlos Mazón ha señalado que "bastante tiene la gente" como para que "los políticos estén viendo cómo de grandes son las posibilidades de sentarse en un sillón de Les Corts".

El responsable 'popular' ha realizado estas declaraciones en el acto en el que la presidenta del PP en la capital valenciana y candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá, ha presentado su plan para prolongar la Alameda hasta el mar y soterrar las vías de Serrería.

"No voy a perder ni un minuto en lo que no sea abrir València al mar, la educación de 0 a 3 años, o las listas de espera --sanitarias--", ha aseverado. "No me interesa nada de eso. No estoy en cuitas ni en líos internos", ha planteado, a la vez que ha apostado por centrarse en lo que interesa a la gente y ha descartado entrar en lo que pueda ser una "pérdida de tiempo absoluta".

Por su parte, María José Catalá, también portavoz del PP en la Cámara autonómica, ha reiterado respecto a la ley electoral que los miembros de su partido no están en eso.

"Nuestra inquietud diaria es presentar proyectos --como el de la prolongación de la Alameda, ha dicho--, no bajar la barrera" electoral "a ver quién se queda dentro y quién fuera", ha declarado. Igualmente, ha expuesto que los 'populares' están "en la preocupación de los ciudadanos" y ha dicho que puede entender que otras formaciones como CS estén en ese tema en un momento como el actual.

Por otro lado, respecto a la renovación en órganos estatutarios y en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Catalá ha explicado que "la actitud" de su grupo es de "total renovación" y ha dicho que está "totalmente a disposición del resto de grupos parlamentarios".

"Hemos planteado nuestra disposición favorable a renovar los órganos estatuarios", ha expuesto. Catalá ha precisado que el PP mantiene "un pequeño bloqueo solo" en el Consell Jurídic Consultiu, pero ha resaltado que "nunca" ha vinculado la renovación del resto de órganos al "consenso" en el citado.