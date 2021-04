PP vasco condena las cartas amenazantes y advierte que Ayuso "no se va a despistar" con la "teatralización" de Iglesias

Elkarrekin Podemos-IU censura que los populares pongan "el foco de la responsabilidad" en Iglesias y pide que "no blanqueen" a Vox

El portavoz del PP+Cs en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha condenado las cartas recibidas por el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que ha calificado de hecho "irracional", y ha advertido de que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso "no se va a despistar" con la "teatralización" de Iglesias.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha censurado que los populares pongan "el foco de la responsabilidad" en Iglesias, quien este pasado viernes abandonó un debate en la SER cuando la candidata de Vox Rocío Monasterio puso en duda las amenazas. En este sentido, ha pedido al PP que no "blanquee" a quienes "han cercenado la libertad".

Durante un debate entre parlamentarios, desarrollado en Radio Euskadi y recogido por Europa Press, el portavoz del PP en la Cámara vasca, Carmelo Barrio ha condenado "cualquier expresión de violencia" y ha advertido de que "no se pueden enviar cartas con amenazas y balas dentro". "Es algo irracional, increíble y condenable desde todos los puntos de vista y en cualquier ámbito", ha aclarado.

Por ello, "a renglón seguido", ha pedido a la Policía "que investigue" y ponga a disposición judicial a los responsables de "esta actuación", porque "está bien claro que esto no tiene cabida".

Para Barrio, estaba "claro" que la entrada del exvicepresidente del Gobierno en la campaña de Madrid "iba a tratar de forzar muchas cosas, eso es lo que está tratando de hacer".

Además, ha apuntado que se ha comprobado como "un hipócrita" al no haber condenado las agresiones a militantes de Vox, en otros lugares como en Vallecas. "Eso no lo ha condenado y demuestra determinada hipocresía", ha dicho.

No obstante, ha añadido que "lo que está claro es que el PP y la candidata Ayuso no se van a despistar de la campaña, van a seguir ofreciendo a los madrileños su programa político y van a tratar de ganar con la mayoría suficiente para seguir gobernando en Madrid".

"A nosotros, estas cuestiones no nos van a despistar, la escenificación y la teatralización de Iglesias, a nosotros en Madrid no nos va a despistar", ha concluido.

"FASCISMO EN ESTADO PURO"

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha afirmado que las cartas amenazantes son "un reflejo más del fascismo en estado puro que está en auge" y ha asegurado que, últimamente, se parecían "demasiadas cosas" que "recuerdan a los años 30".

Tras advertir de que hay posiciones que "no son defendibles", se ha mostrado preocupado por "el blanqueo" que algunos "hacen de Vox en algunos medios y posiciones políticas". En este sentido, ha lamentado que Carmelo Barrio haya puesto casi "el foco de la responsabilidad" en el candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid.

"Lo has vinculado y has dicho que Pablo Iglesias va ahí a crispar. Es peligroso y lo lamento mucho. Es muy peligroso jugar con esto", ha añadido.

Para Hernández, Vox "no es una fuerza política democrática, no es una fuerza democrática cualquiera, lo que defiende y está buscando no es democrático".

"Si la derecha democrática va a dar cierto soporte a ese tipo de políticas y partidos lo voy a lamentar mucho, será complicado y se alejará mucho de la derecha democrática. Veremos un auge de la extrema derecha muy peligroso para las libertades y los derechos de las personas", ha apuntado.

Para el parlamentario de Elkarrekin Podemos resulta curioso que el lema de campaña del PP de Madrid sea "Comunismo o Libertad" cuando los populares, "de alguna manera, están blanqueando a quienes han cercenado la libertad".

PSE-EE

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSE-EE, Eneko Andueza, ha condenado las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez, "una dinámica que recuerda tiempos pasados aquí". "Lo que sucedió ayer, con el abandono del debate de Pablo Iglesias, Ángel Gabilondo y Mónica García, da buena muestra de la situación de tensión en la campaña electoral madrileña, que se está extendiendo en el Estado", ha señalado.

Tras destacar que Isabel Díaz Ayuso ayer no acudió al debate porque "decidió esconderse y no dar la cara", ha advertido de que "el PP tiene que tener un pronunciamiento muy claro y un alejamiento de Vox como partido político, como elemento de agitación y crispación social y azote a determinados partidos a través de la amenaza y de la violencia". "Esas prácticas tienen que desterrarse y el PP tiene mucho que decir en el aislamiento de esa prácticas", ha concluido.

"ROTUNDA CONDENA"

También la representante del PNV en la Cámara vasca Leixuri Arrizabalaga ha condenado las cartas amenazantes, que ha tachado de "inaceptables e impresentables". Además, ha lamentado las manifestaciones y "actitudes de partidos como Vox" en este asunto. "Puede que a partidos como a Vox les valga todo en el juego político, pero el clima de odio que están sembrando con su actitud es totalmente contrario a la normalidad democrática", ha señalado.

"Condenamos y condenaremos siempre este tipo de actitudes", ha afirmado Arrizabalaga, que ha recordado la firma de una declaración conjunta de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos contra el ataque de la sede de la formación morada en Cartagena, que no suscribieron ni EH Bildu ni el PP. "Nosotros siempre condenaremos este tipo de actuaciones", ha reiterado.

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha afirmado que las amenazas recibidas por Marlaska Iglesias y Gámez son "fascismo en estado puro, y ante el fascismo, antifascismo".

Además, ha expresado la solidaridad de la coalición soberanista y ha llamado a hacer frente al fascismo "sin equidistancias". En su opinión, "todo el auge y crispación viene dado porque se normaliza el discurso fascista", ha dicho. "Lo tenemos claro, no tenemos nada que debatir y tratar con el fascismo, ni ofrecer ningún tipo de soporte a ese discurso", ha puntualizado.