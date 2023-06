El PP vasco dice que seguirá "desalojando" a EH Bildu y pide al resto de partidos que no se "beneficien" de sus votos

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que su partido seguirá "desalojando" a EH Bildu de "todas las instituciones" y ha advertido al resto de formaciones políticas que, "por dignidad democrática", no se "beneficien" de los votos de la coalición soberanista para hacerse con gobiernos, porque "es tan importante lo uno como lo otro".

Carlos Iturgaiz ha acudido este lunes, junto a la presidenta del PP vizcaíno, Raquel González, y el concejal electo por Durango, Carlos García, al homenaje que anualmente tributa el PP de Vizcaya al que fuera concejal de esta formación en Durango, Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA el 5 de junio de 2000.

Los dirigentes populares han asistido a una misa en el Convento de San Francisco de Durango, y, posteriormente, la comitiva del PP se ha trasladado al cementerio de la localidad vizcaína para realizar una ofrenda floral ante la tumba del edil popular asesinado por la banda terrorista hace 23 años.

En declaraciones a los medios, Carlos Iturgaiz ha señalado que hoy es un día "muy emotivo e importante" porque recuerdan a Jesús Mari Pedrosa, "que fue asesinado vilmente en esta ciudad hace 23 años". Tras señalar que Pedrosa, "como todas las víctimas del terrorismo, es un héroe de la libertad", ha asegurado que "estará siempre en el planteamiento del Partido Popular recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo y a nuestros compañeros asesinados".

Iturgaiz, que ha defendido que "el relato tiene que ser justo, verdadero y necesario diciendo que las víctimas son víctimas y que los verdugos son los criminales y los asesinos", ha denunciado que, "en ocasiones, se pretende colocar a los verdugos de víctimas". "Sabemos quiénes son en este país los que aplauden, apoyan, animan y hacen apología al terrorismo, y están muy cerca de los verdugos".

En esa línea, ha asegurado que el PP siempre va a "escribir y apoyar el verdadero relato de esta tierra" y va a estar "con esos héroes de la libertad como es Jesús María Pedrosa y como son todos nuestros compañeros asesinados del Partido Popular y todas las víctimas del terrorismo a lo largo y ancho de este país".

Por otro lado, ha destacado que en las elecciones municipales y forales del pasado 28 de mayo "la ciudadanía ha dejado claro y evidenciado que el Partido Popular es un verdadero referente en la sociedad vasca". En ese sentido, la lanzado un mensaje a todos los vascos para decirles que el PP vasco "por dignidad democrática, lo que va a hacer y esta haciendo es desalojar a Bildu de todas las instituciones".

Asimismo, ha añadido, "también por dignidad democrática, otros partidos políticos no deben, no pueden y no tienen que beneficiarse de los votos de Bildu para estar al frente de las instituciones" porque "es tan importante lo uno como lo otro".

Por ello, desde el Partido Popular, "especialmente en Durango, donde hay una alcaldesa de Bildu, hay que lanzar este mensaje de dignidad democrática, que es la dignidad democrática para las víctimas del terrorismo, para la sociedad vasca y para el resto de los españoles, para el conjunto de los españoles" porque "no olvidemos que los secuaces políticos de ETA, que están todavía en alcaldías o que van a estar en alcaldías, son los que justifican lo injustificable, el terrorismo y la violencia".

"Son los que no condenan la violencia, son los que llevan a criminales y asesinos en sus listas y son también los que quieren entronizar a criminales, asesinos como 'Txapote' colocándoles de víctimas, cuando todos sabemos que son los verdugos de esta tierra".

Por su parte, el concejal electo del PP en Durango, Carlos García, ha señalado que el homenaje a Jesús María Pedrosa de este año es "especial" por la cercanía a las elecciones municipales y ha querido dedicar la consecución de la concejalía en este municipio al homenajeado y a su familia, así como "a las 12 víctimas más del terrorismo asesinadas por ETA en Durango".

"A ellos les dedicamos nuestra labor y nuestro resultado en el Ayuntamiento de Durango", ha reiterado, para señalar que la actual alcaldesa, de EH Bildu, "ha tenido cuatro años para condenar el asesinato de Jesús Mari Pedrosa y de las otras 12 víctimas del terrorismo de Durango y no ha condenado ni uno solo de esos asesinatos".

IRSE "CON DIGNIDAD"

Según ha advertido, a la alcaldesa, Ima Garrastatxu, "le quedan diez días para irse con dignidad". Además, le ha dicho al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que "no le va a echar el Partido Popular de Carlos García, ni de Carlos Iturgaiz, ni de Ayuso ni de Feijó", sino que a EH Bildu "le va a echar de la alcaldía de Durango el PP de Jesús Mari Pedrosa, el PP de Miguel Ángel Blanco y el PP de Gregorio Ordóñez".

Asimismo, ha pedido a Otegi "un poco de respeto hacia mis compañeros y hacia este partido que tanto ha sufrido por culpa de sus cómplices terroristas de ETA".

Por su parte, Raquel González ha asegurado que su partido dejar va a "seguir estando siempre al lado de las familias de nuestros compañeros asesinados y de todas las víctimas de ETA". "Siempre tendrán unas flores, un recuerdo y unas palabras en un momento en el que la sociedad parece que quiere borrar el daño sufrido, ayudado por partidos que les interesa que se borre ese daño sufrido", ha afirmado.

Según ha dicho, "la familia política de estos asesinados tiene el deber y la obligación de recordarles, año tras año, por mucho que a algunos les parezca carca o fuera de lugar". "Nuestro compañero hace 23 años que fue asesinado, que parece que para la sociedad actual ha sido hace siglo y medio, y resulta que todos los que estamos aquí lo vivimos", ha recordado.

González ha reiterado, "tanto las familias de nuestros compañeros como las de todas las víctimas", que los populares seguirán "recordando uno a uno, al menos el día de su asesinato, y tendremos unas palabras y un recuerdo para ellos, porque nosotros no vamos a permitir que su muerte haya sido en vano y siempre tendrán un recuerdo en nuestro corazón y en nuestro ideario del PP de Bizkaia".