PP vasco insta a PNV y PSE-EE a "mantener la exigencia con los que no condenan el terrorismo"

Garrido dice que "da la sensación" de que Sánchez "quiere blanquear su imagen" al acudir el domingo al acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha instado a PNV y PSE-EE a "mantener la exigencia con los que no condenan el terrorismo", y ha afirmado que, aunque Sortu y EH Bildu "han tenido muchas veces la ocasión" de condenar el terrorismo de ETA, "no lo han hecho y su intención no es hacerlo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Garrido ha asegurado que el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, del que se cumplen 25 años, supuso "un punto de inflexión" en la lucha contra ETA y su deslegitimación, y que ahora es el momento de hacer el relato en el que "son imprescindibles la memoria, la justicia y la dignididad para toda las víctimas".

Así, ha considerado que "no se pueden hacer equiparaciones" y que los jóvenes "deben conocer claramente lo que sucedió, no sólo con Miguel Ángel Blanco, sino con todas las víctimas", y que ETA "asesinó personas para imponer su proyecto totalitario".

"El estado de derecho acabó con ETA utilizando sus recursos, y la sociedad tuvo un papel muy importante. Especialmente aquel día toda la sociedad dijimos claramente que ya era suficiente e hicimos frente al terrorismo de ETA y a los que lo justificaban", ha destacado.

En este sentido, ha reiterado que "está claro" cual es la postura de Sortu y de EH Bildu al respecto, ya que, "han tenido muchas veces la ocasión" de condenar los actos de ETA "y no lo han hecho, y su intención no es hacerlo".

Así, ha instado a PNV y a PSE-EE a "mantener la exigencia con los que no condenan el terrorismo" porque "no podemos pasar página como si nada hubiese sucedido", ya que, en su opinión, "las víctimas del terrorismo son víctimas porque se quiso imponer un proyecto totalitario, un proyecto que hay que deslegitimar, y debemos mantener esa exigencia, especialmente los que están en las instituciones".

"Por eso, muchas veces no entendemos la actitud del PNV y, especialmente, del Gobierno de Urkullu, cuando impulsa algunas leyes y planes concretos, porque parece que no se mantiene esa exigencia en su totalidad", ha lamentado.

PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, Laura Garrido ha afirmado que "da la sensación" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere blanquear su imagen" acudiendo el domingo al acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco organizado por el Ayuntamiento de Ermua.

La dirigente popular ha destacado que no entienden la estrategia de Sánchez "para mantenerse en el poder, apoyándose en varios partidos y cediendo al radicalismo y al populismo", en referencia a los acuerdos del Gobierno con EH Bildu.

En este sentido, ha considerado que la actitud de Sánchez es "una pura contradicción", ya que, según ha dicho, "por un lado su postura hacia las víctimas no es buena y, por otro, acude a un acto de recuerdo a una víctima". "Lo peor y más incomprensible es que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder", ha añadido.