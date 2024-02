PP vasco lanzará su proyecto en una Convención frente al "sanchismo y nacionalismo que se quedan pequeños para Euskadi"

Esta formación abordará el sábado temas como la sanidad, la seguridad o la economía para ofrecer soluciones y una política "seria y pragmática"

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El PP vasco celebrará este sábado en Bilbao una Convención bajo el lema una "Euskadi Abierta" en la que presentarán su proyecto "serio y pragmático" frente al "sanchismo y nacionalismo, cada vez más excluyentes, que se quedan pequeños para los vascos".

La secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, ha sido la encargada de presentar esta Convención, que se celebrará en el Palacio Euskalduna y en la que quieren plantear "diagnósticos" y, sobre todo, soluciones a las cuestiones que "ocupan y preocupan a una gran mayoría de vascos" y hacerlo "pegados a la tierra".

Segun ha manifestado, es el "momento de buscar la estabilidad política, económica y social que falta a día de hoy". "A algunos les escucho hablar de estabilidad, pero claro, deben referirse a la estabilidad de sus puestos políticos o de los sillones que vienen ocupando. Y si no, es que están equivocando lo que es estabilidad con mediocridad y con proyectos que van quedando en los cajones, así nos ha ido también este último mandato entre el eslogan y la consigna", ha asegurado.

Esther Martínez ha afirmado que el PP vasco quiere poner, en primer término, "a las personas sus derechos y libertades y la gestión de la cosa pública, que ha quedado aparcada durante tiempo".

Según ha subrayado, quieren situar las prioridades de los vascos en "la agenda de la campaña autonómica" porque no les gustan los gobiernos monitorizados por Sánchez. "Y el Gobierno vasco, como el PNV y el PSE-EE no dejan de ser meros mimbres de un cesto desgastado por los cambios de opinión, por las políticas erráticas, las amnistías revestidas de amnesias colectivas y la búsqueda de mayorías aritméticas, precarias siempre, que no dejan de parecer lo que son minorías identitarias" ha añadido.

Martínez ha afirmado que el PP vasco quiere "desterrar el enfrentamiento y las políticas de muro" que ofertan "los proyectos que se basan en fracturar, en buscar la diferencia, el privilegio y la impunidad de políticos para políticos". A su juicio, la libertad está "por encima de todo, y sin igualdad, la libertad no existe".

"Y creemos en la pluralidad y no en la uniformidad, y en la unidad desde la diversidad, desde el conocimiento y reconocimiento. Y sin buscar ridiculizar cosas que creemos que son ciertamente serias", ha añadido.

GOBIERNO "SIN AMBICIÓN"

Por lo tanto, en esta Convención quieren presentar su proyecto para todos los vascos frente a un Gobierno vasco, sustentado por el PNV y el PSE-EE, "al que le faltan estímulos, ambición, creatividad e ilusión".

"Con una falta de crédito que se han ganado a pulso. Sin liderazgo, sin visión, sin determinación, atesorando en muchos asuntos un desconocimiento profundo de la realidad cuando no un mirar hacia otro lado. Pretenden ganar tiempo para ellos mientras lo estamos perdiendo los vascos. Y plantean una agenda de distracción para tratar de encubrir su insoportabilidad", ha manifestado.

En su opinión, a los vascos, "tanto el sanchismo como el nacionalismo", cada vez más excluyentes, se les "quedan pequeños" y, por ello, ha defendido que el PP plantea una "política seria, pragmática, ocupada de las cosas de comer, de la política de gestión, de la política que crea empleo y oportunidades".

"Queremos centrarnos, como dice el lema de la Convención, por una Euskadi abierta, abrir las ventanas para que salgan los malos humos, abrir las puertas para poder escucharnos, abrir una oportunidad a cada problema, abrir mentes para poder comprendernos sin ruidos, abrir el mérito para conseguir el éxito, abrir Euskadi para ganar libertad y abrir Euskadi para volver a ser protagonistas de nuestra mejor historia", ha asegurado

BLOQUES DE LA CONVENCIÓN

Esther Martínez ha indicado que la Convención se articulará en torno a diversos temas, que afectan "a las cosas del día a día, a las cosas del comer".

Uno de ellos, según ha explicado, la sanidad porque es "la más cara pero no la mejor" y ha recordado las reclamaciones de médicos de atención primaria, de especialistas, de enfermeros, de farmacéuticos y, sobre todo, "de pacientes también". "Porque es verdad que creo que todos estamos siendo pacientes en todos los sentidos, también los profesionales de Osakidetza", ha añadido.

Ante quienes hablan de "humanizar" Osakidetza, ha asegurado que eso es un "error" porque el Servico Vasco de Salud está "humanizada y con grandísimos profesionales" pero "lo que sobra es una gestión adecuada, anquilosada, y que resume desinterés, falta de ambición e incompetencia".

"¿Nos pueden explicar qué tiene de humano tener el PAC de Donosti sin médicos? Y no es un tema puntual, no es un tema en vacaciones, o un puente, o un fin de semana. No, en un día laboral. ¿Cómo le llamamos a esto? A esto le llamamos incompetencia", ha denunciado.

Otro de los temas que se abordará en la Convención es la economía vasca porque está "lastrada, en gran medida por medidas que vienen dadas y que van siendo asumidas por parte del gobierno vasco".

"Nos han subido hasta 50 veces los impuestos durante el gobierno de Sánchez para mantener, entre otras cosas, el Gobierno más caro de nuestra historia. Euskadi lleva 18 meses creciendo, menos que la media del conjunto de España y, mientras tanto, los ciudadanos seguimos sufriendo los embates de la inflación, ese impuesto sin legislación que hace cada día a los vascos más pobres y a los gobiernos más ricos", ha criticado.

Esther Martínez ha afirmado que Euskadi "no es una isla" y Sánchez, "desde luego, es un pésimo negocio para Euskadi" porque no hay "ningún indicador, ni laboral, ni social, ni económico" que evidencie que Euskadi esté meor desde que "Sánchez llegara".

"Euskadi, hoy también hemos conocido, es la comunidad autónoma con más empleo a tiempo parcial de toda España, un 16%. Y sobre todo, y muy preocupante, un 25% de las mujeres que estamos trabajando lo tenemos que hacer a tiempo parcial. Somos líderes en precariedad con este gobierno. ¿Y por qué? Es bien sencillo porque se optó por cambiar el modelo que teníamos, hemos pasado de tener un modelo industrial a tener un modelo de servicios. Y esta, entre otras, es una de sus consecuencias", ha criticado.

La dirigente del PP vasco ha indicado que en la cita de este sábado se hablará de seguridad que está "cada vez más comprometida", mientras el Gobierno vasco parece "impertérmito y nos hablan de percepciones de los ciudadanos como si se inventaran los delitos que se vienen padeciendo", muchos de los cuales, "ni siquiera llegan a denunciarse por el desánimo generalizado ante la falta de medidas de un Gobierno negacionista ante la situación de inseguridad" y que está "de espaldas a los ertzainas".

Por último, también se abordará el tema de los servicios sociales que son necesarios para garantizar cohesión social, la política de educación, "donde el Gobierno vasco ha vuelto a cosechar un fracaso que ya estaba anunciado" o las "complicaciones" de los jóvenes para poder abordar el día a día" porque "se viene primando más la ideología que el mérito" y con unas ofertas de empleo públicas, "que cada vez son menos públicas y vienen primando criterios arbitrarios". "La arbitrariedad por encima de la seguridad jurídica para intentar eludir sentencias. Esto es lo que nos vienen aportando", ha añadido.