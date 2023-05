PP vasco recuerda que Gobierno reformó el delito de malversación a sabiendas de que "no era legal" y el PNV lo apoyó

Oyarzabal dice que no hay debate sobre pactos con Vox porque "no va a entrar en las instituciones porque no tiene espacio en el País Vasco"

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El PP vasco ha recordado que el PNV apoyó la reforma del Gobierno Sánchez del delito de malversación, que fue aprobada a sabiendas de "que no era legal y en contra del criterio europeo".

Por ello, a juicio de los cabezas de lista del PP a las tres diputaciones vascas, el PNV es también responsable de que España haya rebajado el castigo a la malversación para "beneficiar" a los condenados por el 'procés'.

Así se han expresado, los cabezas de lista a las Diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, Raquel González, Iñaki Oyarzabal y Mikel Lezama preguntados por su valoración de la directiva europea propuesta este miércoles por la Comisión Europa de "armonizar" en todos los países socios el delito de malversación, lo que obligará a España a reformar de nuevo y endurecer las penas, que fueron rebajadas hace seis meses.

Desde Bruselas se plantea que este último tipo penal tenga un castigo mínimo de cinco años de prisión, que en España fue rebajado a tres años tras alcanzar un acuerdo del Gobierno con ERC.

En este sentido, Raquel González (Vizcaya) se ha preguntado el motivo por el que el Gobierno español rebajó el delito de malversación sabiendo "que no era legal", al tiempo que ha recordado que el PNV "apoyó esta reforma".

En su opinión, el PNV adoptó esta decisión para tapar su propio "calvario" en torno a los casos de corrupción, "evidentes" en Álava, pero también en Bizkaia, con causas como el 'caso De Miguel' o los tres alcaldes consecutivos de Alonsotegi investigados por corrupción.

Para González, se acumulan los casos de alcaldes del PNV investigados por actuaciones "ilegales", por lo que el apoyo que el partido de Iñigo Urkullu dio a la reforma de la malversación "debe entenderse" como un pacto de este partido con el PSOE con la idea de "yo te salvo a los tuyos y tú, a los míos".

Por su parte, Iñaki Oyarzabal ha recordado que el PP ya advirtió al Gobierno de "lo equivocado de rebajar las penas a los malversadores" y ha lamentado que en Álava "el clientelismo frena el territorio porque el PNV ha establecido un sistema de amiguismo y abuso de los contratos a dedo".

En su opinión, resulta "vergonzoso" que el PNV, en el caso "De Miguel", haya "protegido durante 10 años a los corruptos" pero ha confiado en que en las próximas generales, alcance el Gobierno Alberto Núñez Feijóo, quien ha prometido que derogara la modificación legal en torno a la malversación aprobada por Pedro Sánchez hace medio año.

Por su parte, Mikel Lezama (Guipúzcoa) ha destacado que Pedro Sánchez y sus socios defendieron en su momento que la reforma de la malversación era "europeísta" y se ha preguntado si "los que apoyaron este cambio, en alusión a los partidos catalanistas, son ahora "euroescépticos" al plantear Bruselas que se endurezca el castigo para este delito.

BOLAÑOS Y PACTO CON VOX

Preguntados los tres candidatos por su opinión acerca de la polémica entre Félix Bolaños e Isabel Díaz Ayuso, cuya jefa de protocolo impidió acceder al palco durante las celebraciones del Dos de Mayo, Raquel González ha asegurado que la polémica no fue un "encontronazo" fortuito, sino un acto "totalmente buscado y provocado" por el propio Félix Bolaños, por lo que ha celebrado que al Gobierno de Pedro Sánchez "que se ha venido arriba desde la pandemia, alguien le haya dicho hasta aquí hemos llegado".

Mientras el candidato gipuzcoano no se pronunciado al respecto, Iñaki Oyarzabal ha bromeado afirmando que a quien se van a "rifar" a partir de ahora va a ser a la jefa de protocolo de Ayuso, que fue quien impidió que el ministro de Presidencia accediese a la tribuna de autoridades durante el desfile militar del Dos de Mayo donde, entre otros, se encontraba la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los tres candidatos han sido preguntados asimismo por si gobernarían con Vox en sus respectivas Diputaciones o recabarían su apoyo en Juntas Generales, en caso de poder alcanzar la mayoría con esta formación.

Mientras González ha eludido responder, Mikel Lezama (Guipúzcoa) ha comenzando lamentando que ahora parezca que hay "una obsesión con posibles pactos con Vox" para asegurar a continuación que él no es partidario de "pactos con absolutamente con nadie, así en general, a no ser que ganemos nosotros las elecciones", y ha dicho preferir apoyos y "llegar a consensos y entendimientos con todos puntuales".

Oyarzabal ha sido más tajante ya que, tras asegurar que sí es partidario de pactar "con casi todos", ha añadido que esa posibilidad de cara a Vox no se puede dar en Euskadi puesto que, en su opinión, "no hay debate en torno a este tema ya que Vox no va a entrar en las instituciones vascas porque no tiene espacio en el País Vasco".