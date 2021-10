PP vasco ve al PNV "preocupado por la marea azul que ha empezado" el PP en Valencia y que "significa el cambio"

Asegura que lo "importante" de la coalición PP+Cs, que es "defender el constitucionalismo, la unidad de España y el Estatuto, sigue vigente"

El presidente del PP vasco y del grupo parlamentario de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ve al PNV "preocupado por la marea azul que ha empezado" el Partido Popular en la convención de Valencia, que "significa el cambio" frente al "Gobierno sin escrúpulos" de Pedro Sánchez, al que "mantienen" los jeltzales.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Iturgaiz se ha referido a las afirmaciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que aseguró que los populares viven "atenazados" por Vox, y ha considerado que el PNV "está preocupado cuando ve que hay una marea azul que ha empezado en Valencia, que significa el cambio, porque hay mucha gente que está deseando el cambio".

Según ha asegurado, "en España se necesita un cambio" porque el de Pedro Sánchez es "un gobierno sin escrúpulos, al que mantiene el PNV", y que "va contra la propiedad privada". Además, ha preguntado a los jeltzales "qué van a hacer con la Ley de Vivienda, que es un modelo chavista venezolano que ataca la propiedad privada".

Por otro lado, ha afirmado que el Partido Popular aspira, en las próximas elecciones generales, a "tener 176 escaños y no tener socios" porque eso "significaría que tenemos mayoría absoluta", lo que da "normalidad y tranquilidad al país, porque se pueden hacer cosas sin tener que depender de los demás", como le ocurre a Pedro Sánchez que está "presos de sus socios".

"Lo importante es tener los 176 y que gobierne el PP, porque tiene que haber una esperanza para este país que está derrotado con el Gobierno de Sánchez que, tiene crédito nulo a nivel internacional porque es el único gobierno de toda Europa donde hay comunismo", ha manifestado, para asegurar que "hay muchas inversiones que no llegan a España por tener el gobierno que tenemos".

GORDILLO

Iturgaiz se ha referido también a la decisión del parlamentario y ex coordinador de Ciudadanos Euskadi Luis Gordillo de abandonar esta formación para integrarse en el Partido Popular. "Ha tomado una decisión personal valiente, porque él cree que el centro derecha tiene que estar fortalecido desde una posición que enmarca esa casa común del centro derecha que es el PP".

En ese sentido, ha recordado el llamamiento del presidente del PP, Pablo Casado, en la convención del partido en Valencia "a aquellos que quieran hacer un centro derecha fuerte", abriendo las puertas del partido a "los conservadores, a los liberales como Luis Gordillo, y a los socialdemócratas" y ha asegurado que "mucha gente entiende que para ganar a Sánchez y a los nacionalistas en el País Vasco se necesita un centro derecha fuerte y eso hoy se llama PP".

Sobre la continuidad del grupo PP+Cs en Euskadi, Iturgaiz ha trasladado, en una conversación mantenida este pasado miércoles, a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que estaba "muy honrado de presidir" el grupo parlamentario PP+Cs y que "fuese cuál fuese" el número de parlamentarios de cada formación, ahora hay cinco del PP y uno de Ciudadanos, "iba a seguir con esa normalidad, rutina y tranquilidad" porque "lo importante de la coalición, su objetivo, proyecto y programa, que es defender el constitucionalismo, la unidad de España y el Estatuto de Gernika, sigue vigente".

Tras destacar que hay "muchisimas personas de Ciudadanos por todo el territorio nacional que están dando el paso" dado ayer por Luis Gordillo, Iturgaiz ha señalado que estas personas creen que "si queremos ganar a Sanchez y quitar su gobierno sin escrúpulos, que se junta con los chavistas bolivarianos de Podemos, los golpistas catalanes de Esquerra y los proetarras de Bildu", tiene que haber un partido de centro derecha "fuerte y tiene que estar en las siglas del PP".

Por ello, ha insistido, gente de Ciudadanos "han tomado la decisión de fortalecer, ensanchar y ampliar el centro derecha y dan ese paso hacia el PP", lo que es "muy gratificante" para los populares.

DEFENSA DEL CONCIERTO ECONÓMICO

Por otro lado, Iturgaiz ha afirmado que "nadie pone en duda la defensa a ultranza" del Concierto Económico por parte de Luis Gordillo y, en ese sentido, ha recordado que la defensa del Concierto Económico y la foralidad "lo dejamos muy claro" el día de la firma del acuerdo entre PP y Ciudadanos en Euskadi.

Preguntado si, en el caso de que Ciudadanos acabe integrándose en el PP, Vox acabe haciendo el mismo camino, Iturgaiz ha considerado que estos dos aprtidos políticos son "absolutamente diferentes". Según ha dicho, Vox está, en estos momentos, "subiditos a una ola a nivel nacional, donde todas las encuestas dicen que siguen teniendo un apoyo indudable", pero "no hay ningún acercamiento" al PP.

En estos momentos, ha remarcado, el PP es un partido de centro derecha y Vox es un partido "que se diferencia del PP en muchas cosas, aunque también nos unen muchas cosas como defensa de la Constitución y de la unidad nacional", Sin embargo, ha apuntado, "en el modelo europeo y autonómico, y en la defensa del Estatuto de Gernika, del Concierto Económico y de la foralidad, Vox está a años luz del PP".

En ese sentido, ha dicho que no le permite al PNV, que está haciendo "una OPA hostil al Estatuto de Gernika porque quiere cargárselo para crear un nuevo estatus que no saben ni ellos lo que quieren", que acuse al PP de estar en contra del Estatuto de Gernika.

"Y tampoco le permito que acuse al PP de recentralización, cuando en el debate de la Ley de Aportaciones de ayer vimos como el PNV es el campeón de los campeones en la recentralización en esta tierra, quitándoles competencia y dinero a las diputaciones y ayuntamientos para llevárselos el Gobierno Vasco", ha criticado.

PRISIONES

También ha hecho referencia las palabras del presidente del PP en la convención del partido este pasado fin de semana comprometiéndose, si alcanza la presidencia del Gobierno, a devolver al Ejecutivo central la transferencia de Prisiones, que pasó el pasado 1 de octubre a manos de Euskadi.

Tras asegurar que el PNV, durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy "no quería la transferencia de prisiones" y si la pedía lo hacia "con la boca pequeña" para "quitarse el problema de encima", ha afirmado que Sánchez ha dado la competencia a Euskadi porque tiene "la presión, no solo del PNV, sino la de Bilbao "que se está cobrando su apoyo a los presupuestos en carne, con el acercamiento de los etarras a cárceles vascas con unas mejores condiciones", como "las de los presos golpistas en Cataluña, que tenían privilegios y beneficios que no tenían los otros presos".

Al PP, ha asegurado, le da "vértigo y miedo" que en el País Vasco "pueda suceder lo que ha ocurrido en Cataluña", y, por eso, ha dicho que van a estar "muy vigilantes de que eso no ocurra en el País Vasco".

A su entender, el Gobierno Vasco ha empezado "mal" diciendo que hay que "humanizar las cárceles del País Vasco". "¿Eso significa que estaban inhumanizadas? ¿El Gobierno de Sánchez socio del PNV no dice nada? ¿La Delegación del Gobierno no tiene nada que decir? ¿El Partido Socialista socio del PNV aquí no tiene nada que decir", se ha preguntado.

Iturgaiz ha señalado que "lo que hay que hacer es aplicar la ley penitenciaria" y ha considerado necesario también, cuando se aborda el tema de la reinserción, "hablar de cómo se va a resarcir a las víctimas del terrorismo", algo que, según ha censurado, no se pide a los presos de ETA.