El PP ve una "barbaridad" que Robles "confunda" jurisprudencia con elucubración doctrinal tras el fallo del TC

López dice que es "urgente y necesario" una Ley de Pandemias y que el PP está "dispuesto a colaborar" para sacarla adelante

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha calificado este jueves de "barbaridad" las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el fallo del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma, ya que, a su entender, suponen "confundir" jurisprudencia del tribunal con una elucubración doctrinal.

Así se ha pronunciado después de que Robles haya lamentado que el TC entre en "elucubraciones doctrinales" en la sentencia en la que declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus. Según Robles, el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento" de la población y "actuó con arreglo a la legislación".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, López ha asegurado que le "da pena" que sea precisamente una ministra que se ha caracterizo por defender el Estado de Derecho la que diga "semejante barbaridad, que es confundir una jurisprudencia de un Tribunal Constitucional con lo que es una elucubración doctrinal".

"Es una cuestión de derecho, no es una cuestión de derechas o de izquierdas y quien no lo entienda así no está dentro del Estado de Derecho", ha enfatizado, parar añadir que "a veces parece que algunos ministros, incluido el presidente, se mueven en un Estado al revés".

"ES UN GOBIERNO PELEADO CON EL DERECHO"

López ha destacado que no conocen la sentencia entera sino solo el fallo y por eso ha calificado de "precipitada" la comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para "criticar" una resolución "que no conoce". "Hay que respetar a los tribunales", ha dicho, para añadir que tienen "un Gobierno peleado con el Derecho".

El también consejero madrileño ha asegurado que a él no le ha "sorprendido" el fallo del TC porque en abril del año pasado ya dijo "con toda claridad que el estado de alarma era un traje muy estrecho para la intensidad de la limitación de los derechos fundamentales que se había hecho" en el decreto de alarma.

El dirigente del PP ha señalado que su partido "por responsabilidad" aprobó ese decreto del Gobierno "hasta en tres ocasiones" con las prórrogas pero ha subrayado que ya pidió entonces que se iniciara una reforma legislativa que "se acomodara a la nueva situación de pandemia para poder limitar derechos fundamentales".

UNA LEY COMO EN OTROS PAÍSES

Sin embargo, se ha quejado de que el Ejecutivo haya hecho "caso omiso" a esa petición del Partido Popular. "El presidente no ha querido proteger jurídicamente a la población española y tiene a los tribunales en una situación muy compleja con leyes que no prevén una situación tan excepcional", ha apostillado.

López ha recalcado que es "urgente y necesario" acometer esa reforma legislativa para impulsar en España una Ley de Pandemias que "proteja la salud pública" como se ha hecho en otros países, citando los casos de Alemania, Bélgica, Francia o Gran Bretaña

En este punto, ha echado en cara al Gobierno que no quiera aprobar esa ley que le pide, no solo el PP, sino que también la aconsejan el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional o Europa. "Toda la comunidad jurídica lo está reclamando desde hace más de un año y siguen igual. Encuentran momentos para otras cosas pero no para esto", ha aseverado, para criticar la "pereza" del Gobierno con este tema.

A su entender, esa ley especial de pandemias sería una vía intermedia que "supere el estado de alarma y no llegue al estado de excepción", permitiendo a las autoridades adoptar medidas ante la Covid-19. "Lo hemos solicitado por activa y por pasiva", ha resaltado, para añadir que el PP está dispuesto a "colaborar" con el Gobierno para sacar adelante esa norma.

Al ser preguntado si Vox le ha comido la tostada al PP con este asunto al presentar el recurso al TC, López ha resaltado que Pablo Casado ya pidió hace un mes la dimisión de Pedro Sánchez y que convoque elecciones. "Creo que más claro, agua", ha aseverado. Ante ese recurso del partido de Santiago Abascal, ha dicho que "lo importante de la Justicia es que funcione, presente quien lo presente".