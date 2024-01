El PP ve "inadmisible" que Francia acuse a España de competencia desleal ante ataques a camiones españoles

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria del grupo 'popular' en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha tachado de "inadmisibles" las declaraciones del primer ministro francés, Gabriel Atttal, que este domingo acusó de "competencia desleal" a otros países --que se ha interpretado como referencia velada a España e Italia-- en relación a las protestas de los agricultores franceses que incluyen el bloqueo del paso a camiones españoles.

"Estamos en el Mercado Único y todos cumplen con las mismas normativas europeas", ha subrayado Montserrat en declaraciones a los medios junto al eurodiputado Juan Ignacio Zoido, tras reunirse con la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, sobre los ataques a transportistas y productos agrícolas españoles en Francia.

La eurodiputada ha apuntado que en su encuentro, la comisaria ha vuelto a apoyar al sector del transporte español y ha explicado que está en contacto con las autoridades francesas para que haya rutas seguras para los transportistas de mercancías españolas y se garantice su libre circulación.

Por su lado, la Comisión Europea ha pedido ya explicaciones al Gobierno francés y fuentes comunitarias han indicado a Europa Press que desde el punto de vista de la competencia, no ven "ningún ángulo", aunque desconocen a qué medidas para hacer frente a la "competencia desleal" de otros países pudo referirse Attal y señalan que, si se refiere a la diferencia de precios, eso no es "anticompetitivo per se", como tampoco lo son las ayudas de Estado.

En este sentido, Montserrat ha destacado que el Ejecutivo comunitario está dando a los sectores de la agricultura y el transporte el "amparo" que considera que no les da el Gobierno.