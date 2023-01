El PP ve "indignantes" las pretensiones de Revilla tras "ignorar" a Santander durante "toda la legislatura"

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal popular en Santander, César Díaz, ha considerado "indignantes" las declaraciones realizadas este sábado por el presidente cántabro y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, durante la presentación del candidato regionalista al Ayuntamiento de la capital.

"Revilla ha despreciado e ignorado a Santander y a los santanderinos durante toda la legislatura y es curioso que ahora, a cuatro meses de las elecciones, repare en su existencia", ha ironizado el portavoz 'popular' en un comunicado.

Revilla ha manifestado esta mañana que centrará la campaña electoral del PRC en Santander, con el reto de conseguir siete concejales regionalistas para poder llegar a la Alcaldía y desbancar al PP. Una pretensión por la que Díaz ha criticado al presidente, ya que "su gestión ha sido la peor de la historia para los santanderinos".

En este sentido, ha recordado que "la única palabra que ha mantenido inamovible" el jefe del Ejecutivo cántabro "es su no rotundo y constante a todos los proyectos para mejorar la ciudad y a sus vecinos, desde el Pacto por el Empleo hasta colaborar en la construcción del Museo de Arte Reina Sofía-Archivo Lafuente, pasando por la carta de capitalidad, el centro de acogida Princesa Letizia, etc, etc".

Ha lamentado, asimismo, "la falta de respeto" hacia la alcaldesa, Gema Igual, "que es la representante legítima de los santanderinos porque así lo decidieron en las urnas de forma mayoritaria hace cuatro años, con más del doble de concejales que los que tiene el PRC".