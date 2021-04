El PP ve "insólito" que Díaz vaya a la manifestación del 1 de mayo cuando la gente saldrá "contra el Gobierno del paro"

Elvira Rodríguez dice que el Gobierno envía a Bruselas el Plan de Recuperación sin explicar qué va a pasar con impuestos o pensiones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que es "insólito" que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acuda a la manifestación del 1 de mayo cuando, según ha recalcado, en esta convocatoria los trabajadores saldrán "contra el Gobierno del paro".

Así se ha pronunciado Rodríguez, en un acto electoral por las elecciones del 4 de mayo, tras conocer que Yolanda Díaz estará en esa manifestación del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Se trata de la primera vez que un ministro de Trabajo asiste a esa convocatoria de los sindicatos.

La dirigente del PP ha mostrado su sorpresa por que la ministra de Trabajo, tras las "muy malas" cifras del paro, vaya a acudir a esa manifestación. Según ha recalcado, el principal problema que tienen los españoles es el paro y "los datos y las noticias que llegan no son nada buenas".

"Mañana es el Día del Trabajo y saldrán los trabajadores a la calle contra un Gobierno del paro. Quizá por eso nos ha anunciado la ministra que va a encabezar la manifestación", ha declarado Rodríguez que ha calificado este hecho de "insólito" porque "siempre habían sido los sindicatos los que habían sido libres de decir lo que quisieran".

Además, Elvira Rodríguez ha contrapuesto los datos de empleo de Madrid con las cifras nacionales y ha recalcado que las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han dado resultado.

"En cuatro días los madrileños nos jugamos mucho, sobre todo lanzar una señal clara de cómo se tienen que hacer las cosas", ha afirmado, para insistir en que los datos de la EPA publicados este jueves confirman que el empleo "se portó mucho mejor" en Madrid que la media nacional.

"UN GOBIERNO OSCURANTISTA QUE NO DIALOGA"

La exministra de Medio Ambiente ha señalado además que el Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación y se ha quejado de que lo sigan "sin conocer", ya que, según ha agregado, los "resúmenes" que hicieron llegar hace tres semanas "no explicaban cuáles son las reformas" que se van a realizar.

"No sabemos qué va a pasar con nuestros impuesto, con nuestro sistema de pensiones ni qué va a pasar con nuestro mercado de trabajo. En fin, más de lo mismo con un Gobierno oscurantista que no dialoga, que no pacta y que ha hecho un plan a largo plazo de España por su cuenta y riesgo", ha advertido en un acto junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos.

Finalmente, la vicesecretaria de Sectorial del PP ha criticado que, con las malas cifras económicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente hoy unas estimaciones optimistas en comparación con las que presentan otros organismos como el Banco de España.