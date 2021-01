El PP ve "preocupante" que Iceta, al llegar al Gobierno, "olvide" hablar de igualdad de oportunidades para todos"

Egea dice que el PP no esté preocupado por la entrada de Vox en el Parlament sino porque este proceso electoral se haga con normalidad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha recriminado este miércoles al nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que en su llegada al Gobierno se le "olvide" hablar de "igualdad de oportunidades para todos". Según ha dicho, es "preocupante" e "inquieta un poco" a su partido que no hiciera esa mención.

Así se ha pronunciado después de que Iceta, al recibir la cartera del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a manos de la antigua titular, Carolina Darias, subrayara su "compromiso" con la Constitución y apostara también por una España "fuerte en su unidad y orgullosa de su diversidad".

"Una España unida, perfecto; la diversidad está bien, la unidad es fundamental pero lo importante también es la igualdad de oportunidades", ha afirmado García Egea, para advertir de que se le "ha olvidado" mencionar este aspecto en su intervención.

HABLÓ OTRAS VECES DE "DIFERENCIACIÓN" ENTRE TERRITORIOS

García Egea ha señalado que el hecho de que no hablara de esa igualdad de oportunidades "inquieta un poco" ya que, según ha recalcado, Iceta "ha intentado siempre poner por encima del interés general las siglas de su partido, incluso en todo este proceso que se ha sufrido en Cataluña", en alusión al referéndum ilegal de 1-O.

Por todo ello, el 'número dos' del PP ha insistido en que "escuchar al ministro de Política Territorial no hablar de igualdad de oportunidades de todos es un tanto preocupante". "Él debería de aclararlo", ha declarado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado entonces si al PP lo que le preocupa es que haya un trato de favor a Cataluña o el País Vasco por parte del Ministerio de Política Territorial, García Egea ha respondido recordando que Iceta ha hablado otras veces de la "diferenciación entre distintos territorios" y si "unos son nación y otros no son nación".

En este punto, ha criticado de nuevo que el nuevo ministro, que dijo que en España existen "ocho naciones", no haya hablado en su primer discurso de "garantizar hoy la igualdad de oportunidades de todos los españoles", algo que, a su juicio, "es lo más importante". Ante el hecho de que eso ya esté garantizado con la Constitución, García Egea ha añadido q que hay muchas cosas que garantiza la Constitución pero que "luego este Gobierno incumple".

"PREOCUPADOS" POR LA SALUD Y EL NORMAL DESARROLLO, NO POR VOX

Sobre las elecciones del 14-F, cuya campaña electoral arranca esta medianoche, García Egea ha rechazado que el PP esté preocupado por la posible irrupción con fuerza de Vox en el Parlamento catalán. "Nosotros estamos preocupados por la salud de la gente; por que el proceso se realice lo más normalmente posible; y por ofrecer un proyecto de futuro a los catalanes. No hay preocupación en ningún otro sentido", ha subrayado.

En cuanto a si cree que habría toques de queda o incluso confinamientos domiciliarios si no hubiera elecciones en Cataluña, García Egea ha afirmado que "hay muchos españoles que creen que el Gobierno no toma medidas para no perjudicar" al PSC en esos comicios y tienen la sensación de que está "poniendo por encima la supuesta normalidad del proceso electoral en Cataluña por encima de la protección de los españoles".

Dicho esto, ha criticado que las autoridades catalanas intenten "confundir" a los ciudadanos al "autorizar hacer mítines" cuando una persona no pueda "ir a ver a su hermana o abrazar a su hermana". "¿En qué mundo vive la persona que ha sido capaz de proponer que se puede ir a un mitin pero no a un familiar? Es algo inconcebible y nos da la medida de cuán fuera de la realidad están algunos políticos", ha aseverado.