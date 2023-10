El PP ve "tibia" la condena del Gobierno a los ataques a camiones en Francia y exige que se persone in situ

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP por Cádiz y exvicepresidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Gallardo, ha tildado de "tibia" la condena que el Gobierno ha hecho a los ataques en la frontera francesa contra camiones que importaban productos españoles y ha exigido al Ministerio de Agricultura personarse en el lugar de los hechos.

Un grupo de viticultores franceses atacaron el jueves estos camiones bloqueando su paso en la A-9 en el paso fronterizo de Le Boulou y, posteriormente, vaciando algunos vehículos y destrozando la mercancía, incluyendo cisternas de vino.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación condenó los hechos porque consideran que "atentan contra la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea". El departamento liderado por Luis Planas también se puso en contacto con las autoridades francesos para restablecer la normalidad.

Sin embargo, Gallardo considera que la respuesta no es suficiente y lo ha denunciado a través de un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. "¿Dónde está el Gobierno y el Ministerio de Agricultura que no se personan in situ para apoyar a nuestros productores? ¿A qué esperan para actuar?", ha subrayado en la red social.

A renglón seguido el diputado del PP ha calificado de "tibia" la respuesta porque considera que sólo "se limita a expresar" su condena a los actos y no ofrece más soluciones al respecto.