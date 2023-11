PP y Vox acuerdan un plan piloto para escoger lengua en Baleares en materias no lingüísticas el próximo curso

El conseller Antoni Vera insiste en que el plan no supone segregación por lengua, aunque sí desdoblamientos y clases flexibles

Representantes de la comunidad educativa plantan a Prohens y a Vera al considerar que el acuerdo estaba ya cerrado

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

El acuerdo entre PP y Vox para la libre elección de lengua incluye, a aplicar a partir del próximo curso en Infantil y Primaria y en el siguiente en Secundaria, un plan piloto voluntario para que las familias puedan elegir la lengua de enseñanza en materias no lingüísticas sin que haya segregación, aunque sí desdoblamientos.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha trasladado este viernes las líneas maestras del acuerdo entre los partidos políticos y que tendrá que desplegar la Conselleria, según ha apuntado, respetando la Ley de Normalización y la Ley de Educación.

En una rueda de prensa, Vera ha insistido en varias ocasiones en que el plan no supone segregación por cuestiones de lengua, aunque sí ha admitido que habrá desdoblamientos y clases flexibles. Los centros que se acojan al plan recibirán dotación humana, económica y material para llevarlo a cabo.

Por otra parte, en virtud del acuerdo firmado entre PP y Vox, Baleares implantará a partir del curso que viene la libre elección de lengua "de acuerdo con la normativa vigente en los centros que sea posible" en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria.

"Haremos real el derecho de los padres. Se respetará la autonomía de centro y no habrá segregación por cuestiones de lengua. La ley no lo permite", ha subrayado. El conseller ha tenido que referirse en varias ocasiones a la cuestión de la segregación y lo ha hecho negando "categóricamente" que vaya a haber dos líneas. "Una cosa es un desdoble y los itinerarios diferentes. No hay líneas, no son grupos clase distintos", ha insistido.

Vera ha destacado en varias ocasiones en que el acuerdo suscrito entre los socios de investidura son únicamente las líneas maestras de una medida que tendrá que desplegar su departamento con la participación, ha recalcado, de la comunidad educativa.

Sin embargo, cabe destacar que la comparecencia del responsable de Educación ha venido precedida del plantón de representantes de entidades y sindicatos a la presidenta, Marga Prohens, con quien había prevista una reunión a las 11.30 horas.

Los representantes de las entidades han explicado que habían pedido, antes de reunirse con Prohens, que Vera les desmintiera que el acuerdo con Vox ya estaba cerrado, basándose en la información publicada en los medios de comunicación y en el registro en el Parlament de la solicitud para debatir y votar el techo de gasto.

Varios miembros del gabinete de la presidenta han tratado sin éxito que los representantes de la comunidad educativa accedieran al Consolat de Mar para mantener un encuentro con Vera, a lo que se han negado antes de marcharse sin que la reunión haya tenido lugar.

Sobre esto, el conseller ha lamentado el rechazo a la reunión. "Queríamos hablar con ellos, pero no han querido", ha afirmado, aunque lo ha hecho insistiendo en que "no se hará nada a espaldas de la comunidad educativa".

PLAN PILOTO VOLUNTARIO Y POSIBILISTA

El plan piloto, ha argumentado, será voluntario y ha aplicar desde Infantil. Según ha añadido, los centros que decidan sumarse a esta propuesta contarán con todas las medidas organizativas y pedagógicas que sean necesarias, incluidos los desdoblamientos, incluyendo el cumplimiento del decreto de mínimos.

El conseller, sin embargo, no ha aclarado de qué manera se aplicarían los desdoblamientos o las clases flexibles, pero ha asegurado que se garantizará que el catalán represente el 50 por ciento. Tampoco ha concretado con qué inversión podría contar.

Vera ha matizado que el plan es "posibilista" y dirigido a los centros que puedan aplicarlo por recursos humanos o materiales. "No es café para todos", ha matizado.

APROBACIÓN DEL TECHO DE GASTO

El acuerdo por la libre elección de lengua abre la puerta a la aprobación del techo de gasto, que tendrá lugar con toda probabilidad el próximo martes en un pleno extraordinario. A este fin, la Mesa de la Cámara tiene previsto reunirse el próximo lunes a las 10.30 horas, tras lo cual se reunirá la Junta de Portavoces que dé el visto bueno a la inclusión en el orden del día del debate del techo de gasto.

A primera hora de este viernes, el conseller de Economía, Antoni Costa, ya había registrado la solicitud para la celebración del debate del límite máximo de gasto "lo más pronto posible". Desde el Govern y el PP se había insistido en varias ocasiones en que el debate del techo de gasto solo tendría lugar cuando estuviera garantizada su aprobación.