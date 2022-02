PP y Vox aplauden en el Congreso al diputado de UPN que niega haber vendido su voto por rechazar la reforma laboral

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Los diputados del PP y Vox no han dudado en dirigir este martes aplausos al diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos García Adanero cuando éste ha aprovechado la tribuna del Congreso para defender su rechazo a la convalidación de la reforma laboral.

Durante su intervención en la proposición no de ley sobre la fiscalidad en el Pleno de la Cámara, García Adanero ha reivindicado la posición que adoptó en la votación de esa reforma laboral, contraria a la marcada por la dirección de UPN, y ha rechazado que le hayan comprado su voto para tratar de abortar la reforma laboral del Gobierno.

La Ejecutiva de los regionalistas navarros acordó respaldar ese decreto del Gobierno tras alcanzar un acuerdo con el PSOE pero sus dos diputados del Congreso acabaron rechazándolo argumentando que nadie les había trasladado el sentido del voto y asegurando que no podían apoyar a un Gobierno que negocia con Bildu. Ahora ambos se enfrentan a un expediente de expulsión.

En este contexto, García Adanero no ha dudado en dejar claro en el Congreso que nadie le compró su rechazo a la reforma laboral y que nunca blanqueará con su voto "a quien blanquea a Bildu", en alusión velada al PSOE.

"No conozco a nadie a quien le hayan comprado el voto para votar lo que piensa, eso no lo había visto nunca. Conozco a quien ha comprado el voto para votar lo que no piensa", ha manifestado el diputado navarro. "Y si alguien piensa que con mi voto voy a blanquear a quien blanquea a Bildu, ¡hasta aquí hemos llegado!", ha proclamado García Adanero entre los aplausos del PP y Vox.