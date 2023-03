PP, Vox y CS apoyan al Gobierno en el envío de armas pero afean la división interna y piden transparencia

Comparten que la ayuda española a Ucrania está siendo "rácana" y lo achacan a las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

PP, Vox y Ciudadanos han echado en cara este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, las discrepancias existentes en el seno del Gobierno de coalición respecto al envío de armas a Ucrania, al tiempo que le han pedido más transparencia para con el Parlamento en las decisiones que toma en el marco del conflicto.

Durante su intervención en la comparecencia de Robles en el Congreso para dar cuenta del envío de Leopard, el diputado del PP Pablo Hispán ha reprochado a la ministra que "nunca un gobierno ha socavado tanto" los controles parlamentarios y le ha preguntado "por qué cuesta tanto" informar al Congreso sobre la ayuda a Ucrania "si todo lo que hacen es bueno y en sintonía con los aliados".

Hispán ha resumido la política del Ejecutivo con el conflicto de Ucrania como "errónea, cainita y rácana", recalcando que "no apoya en todo lo que puede" al Gobierno de Volodimir Zelenski. Así, ha incidido en las polémicas en el seno del Gobierno a cuenta de la ayuda militar a Kiev, antes de tildarlos de "irresponsables".

De su lado, el diputado de Vox Alberto Asarta ha criticado la escasa ayuda que, a su juicio, proporciona el Gobierno a Ucrania, ocho euros por español, según los datos que ha ofrecido. En esta línea, ha afirmado que "España no está quedando muy bien" con el apoyo militar y ha deslizado que el Gobierno "quizá" no lo incrementa "para no enfadar a sus socios" de la coalición.

Asimismo, ha instado a Robles a "no aceptar de forma acrítica" todo lo que provenga de la Unión Europea y la OTAN, no "sin tener en cuenta los intereses" españoles.

ENVIAR MÁS AYUDA

En la misma línea se ha expresado el portavoz de Interior de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, que ha trasladado a Robles la "alegría" de su grupo por el envío de los Leopard y le ha pedido que "si es necesario" envíe "más". De la misma forma, ha apuntado la necesidad de incrementar la inversión en las "capacidades de defensa" en España.

Gutiérrez también ha pedido a la titular de Defensa "más debate" sobre las iniciativas en torno a Ucrania y cree que la Comisión de Defensa del Congreso es el lugar indicado.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha compartido que "hay que seguir apoyando" a Ucrania y hacerlo "todos juntos", sin que ello suponga una escalada del conflicto bélico, aunque ha puesto en duda que hubiera que reparar los Leopard en desuso desde hace más de una década en vez de enviar los que están operativos en las Fuerzas Armadas. "No creo que en este momento Marruecos vaya a invadir España, ni Portugal ni Francia", ha incidido.

Esteban ha apostado así por estar "atentos" a la evolución de los acontecimientos, una vez que no ve viable la propuesta de paz de China, que ha calificado como un "trampantojo" que no cree que sea aceptado por las partes.

MÁS EXPLICACIONES

Mientras, el diputado del PDeCAT Sergi Miquel ha indicado que su formación "comparte" la estrategia del Gobierno frente a la guerra en Ucrania, pero ha reclamado una "postura más transparente" respecto a las decisiones que se toman en lo relativo al envío de armas.

Para Miquel, "es evidente que el problema del Gobierno es que los socios no comparten estrategia sobre cómo encarar esta situación" y "algunas decisiones se toman con falta de anuncio". Asimismo, ha afirmado que, de no ser por el envío de armas, las fronteras ucranianas se habrían visto comprometidas. "Ha servido para parar el golpe y la invasión", ha zanjado.

También el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha echado en falta más explicaciones del Gobierno y ha pedido a la ministra de Defensa que estén "a la altura" del apoyo de la oposición.