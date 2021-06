PP y Vox se desmarcan de la propuesta del Congreso para la futura ley de Cooperación tras sentirse ignorados

El texto apuesta por una cooperación feminista, ecologista y basada en los Derechos Humanos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

PP y Vox han votado en contra del informe elaborado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados con recomendaciones al Gobierno de cara a la futura ley en la materia que prepara, al considerar que no se han tenido en cuenta sus propuestas en la redacción del mismo, de la que se ha encargado el PSOE y en la que se han incorporado planteamientos de otros grupos.

Dicha comisión ha aprobado este martes el informe elaborado por la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo por 22 votos a favor y catorce en contra.

Tanto los populares como Vox han afeado al PSOE el que se hayan incorporado al texto propuestas de otros grupos, principalmente los nacionalistas, y no se hayan atendido algunos de sus planteamientos.

Así, el portavoz de Vox, Víctor Manuel Sánchez del Real, ha refutado que el texto sea fruto del consenso, como se afirma en el mismo. "Es una verdadera vergüenza que digan que lo hay cuando no y podría haberlo habido", ha lamentado. "No nos han aceptado ni una sola de las enmiendas", ha denunciado.

Sánchez del Real ha incidido en que el informe incluye cuestiones que no deberían estar en el mismo y ha defendido que "tiene que haber un foco en las personas" y también una "desideologización, porque sino estamos cayendo en un neocolonialismo". "Tenemos que ir al terreno con más soluciones prácticas y con menos ideas nuestras", ha añadido.

Vox, ha dicho el portavoz, apuesta por una cooperación "realista, eficaz y eficiente", que vaya "a las cosas prácticas" y en la que haya un sistema de evaluación --algo en lo que coincide con otros grupos--. Además, defienden que la política de cooperación esté dentro de la política exterior y que la arquitectura institucional que la sustente sea "mínima".

PP DENUNCIA OBJETIVOS POLÍTICOS EN EL TEXTO

Por su parte, el portavoz del PP, Gabriel Elorriaga, ha dejado claro que su grupo no apoyará el texto porque en primer lugar carece de "diagnóstico" sobre la situación, los fallos y las carencias y por tanto no extrae conclusiones, y por otro porque es "ideológicamente muy sesgado" ya que "acumula objetivos políticos que siendo políticamente legítimos no son compartidos" por todos.

El 'popular' ha reprochado al PSOE el haber "buscado una mayoría de la mano de ERC y PNV". "No han actuado considerando esta como una política de Estado buscando apoyo de los grupos mayoritarios", ha lamentado, confiando en que cuando llegue el momento de debatir el futuro proyecto de ley sí que se trate de lograr el "consenso".

Elorriaga ha resaltado que "no se ha hecho el más mínimo esfuerzo" por incorporar las propuestas del PP y las que se han incluido en el texto final les han "alejado" aún más del mismo. En este sentido, ha subrayado que las enmiendas introducidas en base a las peticiones de los nacionalistas sobre la cooperación descentralizada son "preocupantes".

Respecto a esta cuestión, ha rechazado que se pueda diferenciar entre comunidades autónomas en base a la "voluntad de erigirse en actores institucionales" en materia de cooperación y "menos aún", ha dicho, que se pueda dar "la capacidad de participar con voz y voto en la UE y en instituciones internacionales" a las mismas por sus "percibidas competencias en materia de cooperación".

También ha criticado el escaso espacio que se dedica a la cooperación bilateral en el texto y el poco protagonismo que se da a la actuación de las empresas españolas, llegando incluso, en opinión de Elorriaga, a destilarse en el texto "una honda desconfianza en torno a la actividad empresarial española en el exterior".

EL PSOE SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Por su parte, la portavoz del PSOE, María Guijarro, se ha defendido de las críticas, asegurando que su grupo sí ha trabajado "con espíritu de consenso y diálogo" como lo demuestra el hecho de que se han aceptado más de 50 enmiendas y se han pactado trasaccionales de otras 20 para "poder integrar diferentes miradas, ópticas y matices". La cooperación y la solidaridad no son "una cuestión partidista", ha reivindicado.

"Creo sinceramente que es un buen informe, que recoge muchas de las aportaciones" realizadas tanto por los grupos como por los ponentes que han pasado por la subcomisión, ha aseverado Guijarro. En este sentido, ha dicho que el PSOE seguirá "ofreciendo la mano tendida" de cara a la elaboración de la futura ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.

El informe apuesta por una cooperación feminista, ecologista y basada en los Derechos Humanos, con especial foco en el derecho a la salud, la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de diversidad sexual y los derechos LGTBI.

En lo que se refiere a la arquitectura institucional, apuesta por apuntalar el liderazgo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante, entre otros aspectos, además de mantener el compromiso de alcanzar el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RBN) en ayuda oficial al desarrollo para 2030.

La sesión de la Comisión de Cooperación Internacional ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de los tres trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF), entre ellos una española, que fueron asesinados el viernes en la región etíope de Tigray.