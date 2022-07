PP y Vox lamentan que Armengol "no hable de protección de menores tuteladas" y PSIB y MÉS piden "no estigmatizar"

Cs se abstiene y acusa a PP y Vox de "irresponsables" por "pretender sacar rédito electoral" de la explotación de menores tuteladas

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular y Vox-Actúa Baleares han lamentado este viernes, después de la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria, que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "no quiera hablar en el Parlament de cómo proteger a menores tuteladas de casos de explotación sexual". Mientras, PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca han pedido "no estigmatizar a las víctimas". Ciudadanos (Cs), por su parte, se ha abstenido y ha acusado a PP y Vox de "irresponsables por pretender sacar rédito de la explotación de menores tuteladas".

La Junta de Portavoces se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para debatir y votar las solicitudes de PP y Vox de comparecencia de la presidenta Armengol a raíz de las informaciones que apuntan que "el Govern ocultó durante casi un año la existencia de casos de menores tuteladas por el gobierno autonómico, explotadas en Baleares". Estas peticiones no han prosperado porque PSIB-PSOE, Unidas Podemos y MÉS las han rechazado. Además, Cs se ha abstenido.

Tras la Junta de Portavoces extraordinaria, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, ha criticado que la presidenta Armengol "no quiere hablar de la protección de las menores tuteladas en Baleares". "Tampoco", ha lamentado, "de bajar impuestos, ni del estado de la sanidad".

"Armengol vuelve a la estrategia de negarse a dar cualquier tipo de explicación y evitar el control de este Parlament", ha censurado el 'popular', después de que PSOE, Unidas Podemos y MÉS hayan votado en contra de la petición de comparecencia de la presidenta a raíz de las nuevas informaciones sobre casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual en Baleares.

"Después de haberse vetado las preguntas de control al Govern, donde le pedíamos a Armengol por el estado de la sanidad en las islas, y el debate de nuestra propuesta de ley de reforma fiscal para bajar los impuestos, ahora más necesario que nunca ante la inflación, también se impide que podamos tener explicaciones sobre la protección de las menores tuteladas por parte de Armengol", ha reiterado Costa, haciendo hincapié en que "al final, la presidenta no quiere hablar de nada".

En la misma línea, el portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, ha reprochado que "PSIB-PSOE, MÉS, Unidas Podemos y la muleta naranja, Ciudadanos, impidan que la presidenta Armengol dé explicaciones en relación a las nuevas informaciones sobre casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual".

Para Campos, "es lamentable que los partidos que apoyan el Govern y otros como Ciudadanos no consideren suficiente un escándalo que ha hecho famosa a Baleares tanto en España como en Europa para votar a favor de dos peticiones de comparecencia de la presidenta para que explique qué esta pasando".

"No somos conscientes de la magnitud del problema, tal y como evidencia que nadie dé explicaciones o asuma responsabilidades. Y, cuando alguien se niega a dar explicaciones es porque algo muy grave está ocultando. No obstante, en Vox, seguiremos adelante con los procesos judiciales para que alguna vez se acabe este infierno y se asuman, de una vez por todas, responsabilidades políticas", ha enfatizado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Pilar Costa, ha lamentado que "PP y Vox, derecha y ultraderecha, se hayan unido una vez más para hacer política en minúsculas, utilizando de forma partidista un tema muy sensible". Al respecto, ha recordado que "las competencias en materia de tutela de menores las tienen los consells insulares". También, que se ha llevado a cabo una comisión técnica y otra política "para esclarecer lo ocurrido" y, ha apuntado, "en ninguna participaron ambas formaciones".

"Ya está bien de estigmatizar a las víctimas", ha destacado Costa, quien ha pedido "dejar a los profesionales trabajar" y "poner la lupa en los que delinquen". "No contribuiremos a hacer el juego a PP y Vox, que son los únicos partidos que han querido mantener la petición de comparecencia de la presidenta Armengol, sino todo lo contrario, mantendremos el tono serio y responsable que caracteriza al PSIB pese a que a ellos insistan en hablar de temas mediáticos para sacar un rédito político", ha reiterado.

En la misma línea, el portavoz parlamentario de MÉS, Josep Ferrà, ha defendido su voto en contra de la solicitud de comparecencia de la presidenta Armengol porque "el marco general del tema de menores tuteladas es el Consell y no el Parlament". Además de por el hecho, ha añadido, de que "la información de la que dispone MÉS per Mallorca indica que no hay nada nuevo". Y porque "hay un protocolo que siempre se ha puesto en marcha cuando una menor ha verbalizado ser víctima".

Finalmente, la coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz parlamentaria, Patricia Guasp, ha asegurado que la abstención de su grupo en la votación de la petición de comparecencia de la presidenta Armengol por los casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual se ha debido a un "acto de coherencia". "Ciudadanos es el único partido que ha votado lo mismo en Baleares, Madrid y Valencia", ha destacado.

Además, Guasp ha reiterado que, para los liberales, "la solución a la explotación de menores tuteladas es constituir una comisión de investigación, en ningún caso es estigmatizar a las víctimas, ni tampoco una comparecencia de escarnio público, para sacar rédito electoral, porque por encima de ello está la protección de menores".

"El Parlamento Europeo está elaborando así mismo un dictamen, de hecho para eso vino la comisión de peticiones a Baleares, en el que habrá soluciones y medidas que es lo que queremos todos", ha apuntado y ha sentenciado que "es una irresponsabilidad pensar que se debe dar información de todo desde el principio porque hay que respetar la investigación judicial y el trabajo de los profesionales".