El PP y Vox rechazan apoyar en el Congreso la suspensión de los objetivos de déficit

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox, primera y segunda fuerza de la oposición, han anunciado su abstención ante la votación en el Pleno del Congreso para refrendar la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el próximo, obligando al Gobierno a buscar en otros grupos la mayoría absoluta que necesita reunir para refrendar esta medida excepcional motivada por la crisis del coronavirus.

En todo caso, el Gobierno cuenta con el respaldo de Esquerra Republicana, Ciudadanos, Junts, el PNV, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Compromís, que sumados al PSOE y a Unidas Podemos permiten superar ese listón de los 176 diputados.

"No queremos formar parte de lo que ustedes quieren que formemos. No estamos de acuerdo con ustedes, ni lo que hacen ni con cómo lo hacen", ha criticado la diputada 'popular' Elvira Rodríguez que, en todo caso, ha justificado no votar en contra porque supone "ayudar" al resto de administraciones.

Rodríguez ha criticado que en el Gobierno "olvidan", además de la suspensión de los objetivos, que esta "desviación temporal no puede poner en riesgo la estabilidad" y también la necesidad de presentar a corto plazo un plan de "corrección", y ha instado al Ejecutivo a "volver a la ortodoxia fiscal". "Si no, habremos perdido un tiempo precioso y en breves momentos tendremos que adoptar medidas muy dolorosas".

Para Vox, la suspensión de las reglas fiscales "no puede entenderse como un cheque en blanco". "Nos abstendremos de dispensárselo", ha aseverado Iván Espinosa de los Monteros, que cree que existe un "serio riesgo de impago de deuda" y de suspensión de pagos, por lo que considera que, de seguir así, las políticas del Gobierno llevarán al país "al desastre absoluto".