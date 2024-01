PP y Vox rechazan los objetivos de deuda porque creen que aumentarán la presión fiscal y la deuda pública

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP y Vox han avanzado que rechazarán los objetivos de estabilidad presupuestaria, un primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado, porque consideran que traen consigo un aumento de la presión fiscal sobre la ciudadanía y de la deuda pública.

El diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, ha denunciado que la senda presupuestaria presentada por el Gobierno pretende "perpetuar el estancamiento" de la economía española. Además, ha reprochado que la subida del techo de gasto (+9,3%) "no cuadra" con la subida del gasto primario (+2,5%), lo que se traduce en una política económica "que no es creíble y no funciona".

Durante su discurso, el diputado 'popular' ha reprochado que España sea el país del euro que haya perdido renta per cápita desde 2019, mientras que la presión fiscal ha subido en "3,4 puntos del PIB".

A renglón seguido, ha exigido que se acometa una deflactación del IRPF para mantener el poder adquisitivo y que se incluya a la rebaja del IVA alimenticia a carnes, pescados y conservas. "Proponemos una política económica que apueste por el estímulo en lugar de la asfixia", ha enfatizado.

Pero también ha criticado los pactos de investidura del Gobierno, con los que el Ejecutivo "ha aceptado el relato de las dos soberanías" y que ha derivado en una "extrema debilidad" del Gobierno y de la estabilidad presupuestaria.

Por el lado de Vox, Pablo Sáez Alonso-Muñumer ha avanzado el voto en contra de su grupo contra los objetivos de estabilidad por ver en estos un aumento de la presión fiscal, de la deuda pública y una falta de gestión por parte del Gobierno. Al igual que el PP, el portavoz económico de Vox ha denunciado la situación macroeconómica en la que se encuentra España, sobre todo en el ámbito fiscal.

PSOE Y SUMAR ENSALZAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA

Del lado de Sumar, Carlos Martín Urriza ha defendido la aprobación del decreto para "acomodar" las ayudar a la situación inflacionista actual, que se ha moderado con respecto al inicio de la crisis energética.

Además, ha ensalzado que la economía española esté creciendo más que los grandes países de la UE. "El año pasado la economía alemana se resfrió y nosotros no enfermamos de pulmonía", ha remarcado.

Algo que ha suscrito la diputada del PSOE, Patricia Blanquer. La alicantina ha apostillado que esta situación macroeconómica ha sido posible a un Gobierno "creíble". Pero también ha reprochado al PP su posible veto en el Senado a estos objetivos, lo que retrasaría la tramitación de los cuentas públicas.

Blanquer, al igual que ha hecho el Gobierno en otras ocasiones, ha incidido al PP que votar en contra de estos objetivos sería ir en contra de comunidades autónomas y ayuntamientos que gobiernan.

JUNTS VE 'DUMPING' FISCAL

Bildu, Podemos, Coalición Canaria y el BNG han avanzado su apoyo a los objetivos de estabilidad, mientras que UPN votará en contra. En ERC han pedido una vuelta a las reglas fiscales de forma coherente y proporcional a cada administración; mientras que desde Junts han denunciado la "infrafinanciación" que sufre Cataluña y la práctica de 'dumping' fiscal que otros territorios hacen con respecto a la comunidad autónoma. También han amenazado con votar en contra de los Presupuestos si estos perjudican a la ciudadanía catalana.

Por su parte, el PNV se ha quejado porque los objetivos "no tienen en cuenta la posición de partida de las comunidades autónomas y las entidades locales". En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.