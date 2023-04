PP y Vox rechazan que la bandera LGTBI ondee en Cibeles durante el Orgullo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de Vox y Partido Popular han votado en contra este martes de que la bandera LGTBI, con los colores del arcoíris, sea colocada en la fachada del Palacio de Cibeles durante la celebración del Orgullo 2023.

Ambos grupos han manifestado su negativa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, último del mandato, en una iniciativa de Más Madrid que ha incluido una enmienda del Grupo Mixto.

Fue la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien este pasado jueves prometía en un encuentro con personalidades LGTBI que la bandera arcoíris ondearía este Orgullo en el Palacio de Telecomunicaciones, obra de Antonio Palacios que es la sede del Consistorio de la capital.

La celebración del Orgullo en la capital conlleva polémica en las últimas ediciones al no colocar esta enseña por ampararse en una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020 en la que se argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".