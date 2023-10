El PP vuelve a sacar adelante en el Senado una iniciativa rechazando la amnistía y los pactos del PSOE con Puigdemont

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El PP ha vuelto a aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para aprobar por segunda vez una iniciativa en la que rechaza de nuevo una hipotética ley de amnistía y censura los pactos del PSOE con los partidos independentistas, más concretamente contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para la investidura de Pedro Sánchez.

La moción ha vuelto a contar con el rechazo del PSOE y los socios del Gobierno, y sí que ha sumado a Vox, UPN y Coalición Canaria, mientras que el senador de Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha sido el único que se ha abstenido.

Los de Alberto Núñez Feijóo han llevado esta iniciativa al Pleno del Senado por segunda vez consecutiva en un mes, haciendo prevalecer su mayoría en la Cámara Alta para volver a hacer una reprobación parlamentaria a los pactos entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

Y para ello, el PP ha confiado a la senadora Luisa Fernanda Rudí la defensa de la moción, que precisamente es la presidenta de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el espacio en el que se juntarán este jueves presidentes regionales del PP y el jefe del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès, para hablar sobre amnistía.

En cualquier caso, Rudí ha censurado esta hipotética ley de amnistía y ha recordado antiguas declaraciones de dirigentes socialistas rechazando esta medida, además de volver a reclamar entendimientos entre los dos grandes partidos.

UN DESPACHO DE GÉNOVA

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha acusado a los 'populares' de presentar en la Cámara Alta una "versión empeorada" de la moción que presentaron hace dos semanas, denunciando una "instrumentalización" del Senado.

En este contexto, la dirigente socialista ha aprovechado su intervención para censurar la convocatoria de esta comisión general de las comunidades autónomas, ironizando con que el PP, con su mayoría absoluta, está haciendo del Senado "una sala anexa de Génova donde van a venir los presidentes a escenificar un guion redactado por el señor Feijóo".

Ante esto, Rudí ha criticado estas palabras de Granados: "¿Qué pasa, que no se puede convocar porque los presidentes autonómicos del PSOE han decidido que no vienen y el Gobierno ha decidido que no viene?".

Con todo, el resto de formaciones en el Senado también han mantenido su mismo discurso que en la iniciativa de hace dos semanas, defendiendo los partidos independentistas la amnistía en la negociación, mientras que el PP ha encontrado el apoyo de Vox y UPN.