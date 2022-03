PPCV señala a Puig y Sánchez como "únicos responsables" de la crisis del sector primario y denuncia "su nefasta gestión"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PPCV en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha señalado al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "únicos responsables de la profunda crisis que están viviendo agricultores, ganaderos y pescadores de toda España y de la Comunitat Valenciana" y ha denunciado su "abandono y su nefasta gestión".

Así se ha manifestado el portavoz de agricultura del Grupo Popular antes de participar en la manifestación del mundo rural que ha tenido lugar este domingo en Madrid, a la que ha asistido acompañado del presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó; la secretaria general del PP de la provincia de Alicante, Ana Serna; el secretario general del PP de la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, entre otros representantes 'populares', ha indicado el partido en un comunicado.

Barrachina ha denunciado que la Comunitat Valenciana "ha batido el récord nacional en abandono de tierras y Puig no hace nada para que la agricultura valenciana siga siendo el ejemplo que ha sido siempre para toda España". "Da la espalda a los agricultores y no defiende ante Sánchez y ante Europa lo que necesita la tierra", ha criticado y ha asegurado que los regantes valencianos "están viendo como el 40 por ciento de su agua deja de llegar para regar sus campos".

Asimismo, ha señalado que los ganaderos de la Comunitat "verán como el 80 por ciento de las granjas se cierran si se lleva a cabo el programa y las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno". "Los pescadores tienen amarrada la flota por la deficiente negociación en la pesca mediterránea y los altos costes de la factura de los combustibles", ha agregado.

El portavoz adjunto del PP ha exigido "una bajada de los impuestos para que estos sectores puedan seguir produciendo y no tengan que parar por no poder hacer frente a los elevados costes de producción"."No podemos permitir el hundimiento de nuestro sector primario por no poder hacer frente a los costes de producción, mientras Sánchez y Puig miran hacia otro lado sin aportar ninguna solución", ha censurado.

Barrachina ha subrayado que "el campo, la agricultura y la pesca valenciana están al borde del colapso, de una situación límite y muchos no ven otra solución que el cierre". "Es el momento de que Sánchez ponga en marcha un paquete de medidas de carácter fiscal y de apoyo directo al sistema alimentario español para que puedan gestionar la crisis actual", ha declarado.

Finalmente, ha anunciado que el PP solicitará en Les Corts "la puesta en marcha de medidas concretas para salvar nuestros sectores primarios y que sigan siendo generadores de competitividad y de creación de empleo".