PPCyL cree que Gobierno no modifica el decreto para adelantar toque de queda para no comparecer Sánchez en el Congreso

SEGOVIA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario regional del PP, Francisco Vázquez, cree que desde el Gobierno central no se quiere aprobar una modificación del actual decreto del Estado de Alarma para permitir adelantar el toque de queda, algo que han reclamado 15 comunidades en el Consejo Interterritorial, para evitar que el presidente Pedro Sánchez acuda al Congreso a dar explicaciones de la gestión de la pandemia.

Así lo ha manifestado Vázquez en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en Segovia donde ha aprovechado para pedir al PSOE de Castilla y León "altura de miras y unidad" ante la pandemia y si no quieren "copiar" nada del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que al menos lo hagan del presidente socialista de Castilla-La Mancha, quien ayer reclamó al Gobierno un comité de emergencia nacional para hacer frente a una situación que está provocando cientos de muertos a diario.

"Aquí son tan sumisos que no son capaces de ir en contra del Gobierno. Lo único que hacen es criticar las medidas que se están aplicando desde la Junta", ha señalado el secretario regional del PP, quien ha precisado que si el Gobierno autonómico dice A, los socialistas de Castilla y León "dicen B"

Por ello, Vázquez ha insistido en que se necesita "una unidad de acción" en España para frenar el coronavirus, como este miércoles se pidió en el Consejo Interterritorial de Sanidad, "donde 15 comunidades" pidieron un adelante del toque de queda, una unidad de acción "y herramientas jurídicas adecuadas", a lo que el Gobierno "se negó".

"La cogobernanza se queda en papel mojado", ha subrayado Vázquez, quien está convencido de que no se aprueba una modificación del decreto sobre el Estado de Alarma "porque el Gobierno no quiere ir al Congreso a dar explicaciones a los ciudadanos, no quiere desgastarse", en referencia a las próximas elecciones catalanas a las que se presenta como candidato socialista el ministro de Sanidad, Salvador Illa, del que ha dicho que para lo que está haciendo que "se vaya cuanto antes" porque "sobra aquí".

Y es que el secretario regional del PP, además de criticar la falta de una estrategia de vacunación nacional, "como existe en otros países de Europa", ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio la victoria contra el virus, "tras lo que se fue de vacaciones", cuando todavía se está en "una batalla dura" contra el coronavirus, a lo que hay que sumar que tras "el clamor" de 15 comunidades pidiendo unidad de acción no se ha hecho "nada".