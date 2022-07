El PPdeG censura que Sánchez no reciba a Rueda y le identifica como "un actor" que ejerce de "antagonista con Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha lamentado este viernes que, superados "los 50 días" desde que se le solicitó la reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga sin recibir ni poner fecha al encuentro con el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

Con esta "falta de respeto institucional", Prado ha interpretado que "queda claro" que Galicia "no está entre las prioridades" del jefe del Ejecutivo central.

En una rueda de prensa en la sede gallega del PP, ha apuntado que "no es de recibo que el presidente del Gobierno trate mucho más amablemente a los líderes internacionales que a los líderes de sus propias comunidades y que ni siquiera pueda hacer un hueco en su agenda no solo para concertar una reunión con el presidente de Galicia sino tampoco para responder a esa solicitud".

"La Moncloa no deja de ser un plató de televisión para Sánchez, un actor que ejerce un papel de antagonista con Galicia y con los gallegos", ha criticado, antes de señalar que no logra entender el "desprecio continuado que viene derivado" --ha interpretado-- de que "cuando los gallegos tienen que elegir no eligen al partido".

"SILENCIO IRRESPETUOSO"

La número dos del PPdeG ha contrapuesto "la estabilidad política" de Galicia con la postura del Ejecutivo central, que guarda "silencio" sobre la llegada del alta velocidad al conjunto del territorio gallego, a través de los comprometidos trenes Avril; el "importante problema" del derrumbe del viaducto de la A-6; traspasar la gestión del dominio público marítimo-terrestre; la eliminación de paradas de autobús en 23 municipios; o las medidas propuestas por la Xunta para solucionar el déficit de profesionales sanitarios.

"El silencio de Sánchez sobre temas de tanta trascendencia es un silencio irrespetuoso para todos los gallegos", ha zanjado.