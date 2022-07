Ppí Estrada reaparece tras sufrir un accidente de moto y carga contra Terelu Campos

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace tan solo unas semanas, nos enteramos de que Pipí Estrada había sufrido un brutal accidente de moto. El colaborador de 'Sálvame* salió con magulladuras y hematomas del accidente, aunque asegura que podría haber sido mucho peor: "Yo tengo un ángel de la guarda que le doy mucho trabajo, pero me salva"

El periodista de 68 años reconoce la suerte que tuvo, ya que el primer impacto lo aguantó bien la moto y logró que la caída fuese menos violenta: "Si hubiese caído en el primer golpe, a lo mejor estábamos hablando de un asunto más grave".

El colaborador ha desvelado el miedo que pasó y cómo fue la experiencia al notar que se había caído de la moto: "Cuando te ves en el suelo y ves que pueden venir coches por detrás y te pueden arrollar, son momentos de mucha tensión". Pipí opina que el accidente fue un error por parte del coche que le dió y sigue a la espera de que el seguro resuelva el parte: "La situación fue un error, un despiste".

Por otra parte, el periodista también ha querido hablar de su relación actual con Terelu Campos, con la que trabaja mano a mano a pesar de todos los problemas que han tenido durante estos años y la indemnización que éste le ha de pagar a ella. Pipí asegura tener la conciencia tranquila y defiende que no hay mejor perdón que tener que pagarle una indemnización todos los meses: "¿Sabes cómo pido perdón? Todos los meses cuando me descuentan el dinero".

Además, el colaborador estaría abierto a hablar con la presentadora para llegar a un acuerdo y así poder rebajar el dinero de la indemnización: "Me gustaría que hubiese más flexibilidad por su parte y pudiésemos llegar a un acuerdo". A pesar de estas palabras, Pipí no duda en criticar la forma actual de presentar de Terelu y opina que antes lo hacía mejor: "Yo recuerdo una etapa de Terelu donde a mí me parecía que tenía más fuerza como comunicadora, eso es lo que yo pienso".

¡Dale al play para ver la entrevista completa!