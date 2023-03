PPN dice que el acuerdo de Tráfico "es una noticia mala", no por la transferencia en sí, sino "por cómo se ha hecho"

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

El parlamentario del PPN José Suárez ha afirmado este jueves que para los 'populares', el acuerdo para el traspaso de Tráfico a Navarra alcanzado entre los gobiernos central y navarro "es una noticia mala, no por el hecho de las transferencias, sino sobre todo por cómo se ha hecho".

Concretamente, según ha indicado a los medios de comunicación, el procedimiento se ha llevado a cabo con "una falta de respeto al régimen foral profundo". A su juicio, "no es esta la manera" de hacerlo, con "el PNV poniendo condiciones y Bildu poniendo condiciones como si dependiese de ellos". "No son las maneras porque esto le corresponde a dos gobiernos, al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España. Y ese es el ámbito donde se tendría que haber negociado, con lealtad institucional y sin priorizar intereses ideológicos de los nacionalismos", ha manifestado.

Por otro lado, ha asegurado que "hay serias dudas" sobre el procedimiento a seguir, ya que "hay informes y opiniones de juristas y de foralistas de reconocido prestigio que están diciendo que puede que haga falta una modificación de la Lorafna". Esto, ha dicho, "es importante" por las "implicaciones" que conllevaría "solamente el poder hacerlo", tanto las legales previas como "luego en el Congreso de los Diputados". "Veremos a ver de qué manera se hace o se deja de hacer, pero esto va a ser un tema trascendental", ha apuntado.

Además, ha criticado que "no se busca un mejor servicio a los ciudadanos en cuanto a la seguridad y el tráfico", sino que "está prevaleciendo" un "objetivo nacionalista". "Nadie entiende que la desaparición de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra redunde en un mejor servicio para los ciudadanos. Esto no es así y no va a ser así", ha remarcado, para a continuación advertir de que esto supone "olvidar cuál es el sentido de verdad del autogobierno, que es que los ciudadanos tengan mejores servicios".

En respuesta a los medios, ha subrayado que "nos parece bien que se hagan las transferencias, siempre y cuando la Guardia Civil se mantenga y se quede en Navarra". "Esto no es nuevo, hay transferencias, como la de transportes, que se presta por Navarra pero el control del transporte en nuestras carreteras lo hace indistintamente Policía Foral y Guardia Civil. Y la transferencia está realizada a Navarra", ha explicado, tras considerar que "se puede hacer lo mismo con Tráfico". "Se pueden hacer las transferencias sin que suponga la desaparición de la Guardia Civil de las carreteras navarras, eso es lo que estamos diciendo", ha dicho.

Preguntado por la postura que mantendrá Navarra Suma dentro de la junta de la transferencias, ya que tanto PPN como Ciudadanos han mostrado su rechazo mientras que UPN se ha mostrado favorable, Suárez ha respondido que "tendremos que hablar internamente" dentro de la coalición, "que todavía sigue existiendo".