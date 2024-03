Pradales confía en que PNV tenga "magníficos resultados" el 21A para evitar "tentaciones" de acuerdos PSE-EH Bildu

Insiste en que sería "deseable" un nuevo estatus acordado entre PNV, EH Bildu y PSE, pero debe haber "voluntad política y capacidad de ceder"

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, confía en que el PNV obtenga unos "magníficos resultados" en las elecciones vascas del 21 de abril para evitar "tentaciones" de acuerdos entre el PSE-EE y EH Bildu, y ha afirmado que es posible que jeltzales y socialistas vuelvan a liderar Euskadi en la próxima legislatura.

Además, ha insistido en que sería "deseable" un nuevo estatus acordado entre PNV, EH Bildu y PSE-EE, aunque ha destacado que debe haber "voluntad política y capacidad de ceder".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales ha reiterado que en las elecciones al Parlamento Vasco "hay que contraponer modelos", y la ciudadanía vasca "va a tener que elegir entre el de la experiencia, la estabilidad y el saber hacer del PNV, gestión y rigor, o los experimentos de laboratorio de otros", en alusión a EH Bildu.

A preguntas de si teme que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE pretendan cambiar la directriz del PSE-EE de no formalizar acuerdos de Gobierno con EH Bildu, ha afirmado que él se fía "fundamentalmente" de lo que va a hacer su partido.

Por ello, confía en que "tenga unos fantásticos resultados en las elecciones del 21 de abril porque, si la sociedad vasca está pidiendo que gobierne el PNV, lo que tiene que hacer es votar" a la formación jeltzale, y eso evitará que pueda haber "tentaciones por parte de nadie".

Sobre la posibilidad de que los jeltzales y socialistas, para formar Gobierno en Euskadi, tengan que recurrir al voto del PP, ha dicho que cree que su partido va a ganar en voto y escaños, y estará "en condiciones de volver a revalidar un Gobierno sólido en Euskadi". En todo caso, ha explicado que no le preocupa la gobernabilidad hasta que sea la noche electoral.

Imanol Pradales ha reiterado que en la actualidad el PNV mantiene un acuerdo con el PSE-EE que está en vigor por el que gobiernan en coalición en ayuntamientos y diputaciones de Euskadi, y en el Ejecutivo vasco y, a ello, ha añadido el acuerdo de investidura que suscribieron los jeltzales con Pedro Sánchez.

"Estamos contentos de cómo está funcionando ese acuerdo. Por lo tanto, en principio, puede ser una coalición entre el Partido Socialista y el PNV la que vuelva a liderar Euskadi, siempre y cuando estemos de acuerdo en el para qué. Hay temas muy relevantes de los que hay que hablar en la siguiente legislatura", ha apuntado.

NUEVO ESTATUS

Para el candidato jeltzale a la Lehendakaritza, "lo deseable" sería que hubiera un gran acuerdo de país sobre nuevo estatus en el que estén, al menos, PNV, EH Bildu y PSE-EE. "Tenemos que ensanchar el consenso del Estatuto de Gernika del 79. Creo que sería lo deseable porque en aquel momento se quedaron fuera HB, lo que hoy sería Bildu, y Alianza Popular, que hoy sería el Partido Popular", ha añadido.

A su juicio, tiene que ampliarse ese consenso, y cree que hay "bases que se han ido trabajando en el Parlamento Vasco en las dos últimas legislaturas, y por lo tanto, trabajo adelantado". "Lo que hace falta es voluntad política y capacidad de ceder", ha explicado.

En todo caso, ha subrayado que, primero hay que completar el Estatuto de Gernika, "porque todavía quedan materias muy relevantes" por transferir, como la gestión de aeropuertos y puertos, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o las competencias que tienen que ver con el marco autónomo vasco de Relaciones Laborales, recogidos en los artículos 12 y 18 del texto estatutario.

Imanol Pradales ha señalado que espera en el futuro tener con el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, una relación de "respeto, de buena convivencia y, sobre todo, de que se cumpla lo pactado".

De momento, ha recordado que se está cumpliendo el acuerdo de investidura firmado entre el PNV y el Ejecutivo de Sánchez porque las tres primeras transferencias comprometidas para el primer trimestre del año se han materializado: Cercanías, homologación de títulos universitarios y acogida de migración. "Ahora hay que seguir dando pasos en la línea de lo que está acordado y pactado", ha subrayado.

Preguntado sobre si le preocupa la inestabilidad del actual Gobierno del PSOE y Sumar, Imanol Pradales ha explicado que en Euskadi hay "una buena cultura de diálogo y negociación política". "Cuando uno ve el Parlamento Vasco, quizá es aburrido porque no estamos en el espectáculo permanente y en el 'Delux' permanente en el que están en Madrid. A mí me gustaría que ese espectáculo y esa mala política que vemos en Madrid, no venga a Euskadi", ha indicado.

Para Pradales, "todo lo que sea inestabilidad, es malo". "El PNV y yo tenemos claro que tenemos que jugar a favor de la estabilidad, en Euskadi y fuera de Euskadi. Creo que eso es mejor para una sociedad, y no el espectáculo permanente, el 'tú más', el 'tú eres esto' y el 'tú eres lo otro', que lo único que hace es que la gente se distancie del mundo político, que cada vez crea menos en la política", ha mantenido.

En caso de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a La Moncloa, ha dicho que no tendrá problema en hablar con él. "Yo no voy a tener ningún problema en hablar con cualquier persona que tenga algo que decir en relación con la defensa de los intereses de Euskadi. Todo lo que afecta a las vascas y a los vascos, si puede mejorar su vida, Imanol Pradales tendría interlocución con esa persona, se llame Feijóo, se llame Sánchez o se llame como se llame", ha asegurado.