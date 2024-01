Pradales dice que está preparado para liderar "una nación vasca dueña de su propio futuro" y la Euskadi del bienestar

Su "máxima prioridad" es mejorar la sanidad pública y el empleo con buenos salarios: "Si no creamos riqueza, repartiremos miseria"

DURANGO, 27 (EUROPA PRESS)

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado estar preparado para liderar "una nación con alma y voz propia en el mundo", que sea "dueña de su propio futuro" y también "la Euskadi del bienestar". En su primer discurso tras ser proclamado como el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza, ha asegurado que su "máxima prioridad" es mejorar la sanidad pública y el empleo con buenos salarios.

Pradales ha realizado estas manifestaciones ante miles de afiliados jeltzales que se han dado cita en el Landako Gunea de Durango (Vizcaya) tras ser proclamado oficialmente como candidato a lehendakari en las próximas elecciones vascas.

Pradales ha empezado su discurso reconociendo que es "un día especial" por la "confianza e ilusión" depositada en él para "liderar una nueva etapa" en Euskadi. "No os voy a defraudar", ha indicado el candidato jeltzale que ha querido citar a su ama, que es "todo" y que, presente en el acto, ha recibido emocionada sus palabras.

Tras subrayar que ser candidato a lehendakari del partido, es "el mayor honor que puede tener" y reconocer que, por responsabilidad, "tembló" cuando se lo propusieron, ha asegurado que "con responsabilidad, humildad y cariño" dará "lo mejor" de sí mismo.

Según ha destacado, está "fuerte y con ganas" y ha asegurado que ha aceptado ser candidato a lehendakari porque quiere "contribuir a mejorar el país" y ha afirmado estar preparado para seguir el camino iniciado por el PNV hace 128 años. "Sí, para seguir construyendo la nación vasca", ha remarcado Pradales, que ha recordado a quienes le precedieron y, en concreto, ha mostrado a Iñigo Urkullu, presente en Durango, su "reconocimiento y consideración" y le ha agradecido haber "darlo todo al servicio de Euskadi".

Imanol Pradales ha señalado que hoy hay una Euskadi "mejor" y ha destacado como el PNV apostó en los años 80 por "construir y transformar la nación vasca". "Somos fruto de nuestro autogobierno (..) El autogobierno de Euskadi lo recuperó el PNV, aunque muchos estén en contra", ha remarcado.

El candidato jeltzale se ha referido a los cambios de los últimos años como la crisis financiera de 2008, la pandemia, la guerra de Ucrania, el "desgarrador" conflicto en Gaza o la inflación y crisis energética. Según ha manifestado, en esta época de transiciones, en la "sobran sobresaltos y falta seguridad", se asiste un "debilitamiento" de las clases medias y del modelo del bienestar.

Imanol Pradales ha indicado que las consecuencias, entre otras, son que "cuesta llegar a fin de mes", una sociedad "cada vez más individualista" y la "desafección y falta de credibilidad de los partidos".

POPULISMOS

En este sentido, ha señalado que, en estas situaciones de vulnerabilidad, se buscan "culpables" y ha reconocido que le preocupa porque "es el perfecto caldo de cultivo para el aumento de los populismos de izquierdas y de derechas", que "ponen en cuestión los valores de la democracia y se retroalimentan en el peligroso juego de la polarización política desde los extremos".

Pradales ha pedido no caer "en la trampa populista" y cree que toca la "política con mayúsculas y huir de la inestabilidad populista". "Tejer red y nuevas alianzas en Europa y en el mundo que defiendan nuestros intereses. Y hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco, desde la defensa de los valores democráticos y la lucha por la justicia social", ha defendido.

El candidato jeltzale ha apostado por buscar "soluciones concretas para los problemas reales de la Euskadi real", en lugar de "experimentos o soluciones de laboratorio" y también "acordar con el diferente".

NEGOCIAR Y ACORDAR

Imanol Pradales ha defendido que "el conflicto y el enfrentamiento" no son la solución y que "hablar, negociar y acordar es la única vía". "Colaborar con unos y otras para renovar nuestra única casa, Euskadi.

Renovar el contrato social que nos ha traído hasta aquí. Renovar una visión compartida sobre la Euskadi de mañana", ha remarcado.

En este sentido, ha asegurado que está listo para liderar este nuevo cambio, seguir creciendo y trabajar "con nuevas fuerzas por una Euskadi mejor, por una Euskadi del bienestar". "Una Euskadi del Bienestar, fiable y global, referente de estabilidad y que despliegue toda su potencia política en el plano europeo e internacional. Una Euskadi del Bienestar con alma y voz propia en el mundo", ha remarcado.

Tras afirmar que se "rebela" contra "los agoreros", ha asegurado que van a lograr "una Euskadi mejor" y van a liderar la nueva Euskadi Global "renovando la agenda del Bienestar y Libertad".

En este sentido, ha subrayado que bienestar es salud y ha remarcado que la pandemia ha tensionado todos los sistemas sanitarios del mundo, también el vasco, aunque han "resistido el embate".

LA SANIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD

"Pero la pandemia nos ha afectado y toca curar las heridas. Mejorar la sanidad pública de Euskadi será mi máxima prioridad. Ni podemos ni debemos hacerlo solos. Necesitamos hacerlo junto con los profesionales", ha indicado Imanol Pradales que ha señalado que también toca abordar los cuidados sociosanitarios.

Además, ha subrayado que "bienestar es crear riqueza y empleo de calidad" y apoyar a quien "invierte y arriesga" porque, si no se crea riqueza, se reparte miseria".

El candidato del PNV a la Lehendakaritza ha añadido que el empleo de calidad es "buenos salarios, desarrollo profesional, conciliación e igualdad real de mujeres y hombres". Además, ha apuntado que un buen empleo es fruto de "una economía fuerte y de empresas competitivas e innovadoras".

Pradales, que ha defendido una nueva economía para promover nuevas industrias, que sea más "sostenible, verde y digital", ha indicado que bienestar también es "educación de excelencia", por lo que debe estar en el "centro" de su acción y ha apostado por "sacar todo el potencial" de la nueva ley.

El candidato jeltzale ha añadido que bienestar es seguridad, es "igualdad real de mujeres y hombres en todos los ámbitos" y es "hacer el proyecto de vida en libertad e igualdad". En este sentido, ha añadido que la vivienda será otro de sus objetivos principales.

NACIÓN

"Bienestar sí, sin olvidar quiénes somos, una nación, vascos que hemos mantenido firme nuestra cultura, nuestra cultura y nuestras instituciones. (...) No vamos a descansar en la revitalización del euskera, en la promoción del uso del euskera. El euskera es, y será, un elemento de integración. El euskera es de todos. ¡Defendámoslo y, especialmente, usarlo", ha señalado.

Pradales también ha afirmado que Euskadi debe globalizar su influencia y ha reclamado "más presencia política, económica y social en el escenario internacional, en organismos multilaterales, en redes globales".

Tras recordar que ha sido remero, ha asegurado que "no valen las individualidades". "Os necesito bogando conmigo en la trainera. No bajar nunca los brazos porque no bajar los brazos es el secreto para poder levantar los remos al ganar la bandera de la libertad de Euskadi", ha dicho.

Imanol Pradales ha manifestado que cree en "una Euskadi libre construida desde la voluntad libremente expresada por quienes aquí viven".

El candidato jeltzale ha apuntado que el actual nivel de libertad no se habría alcanzado sin el PNV. A su juicio, la geometría política en el Estado ha abierto "una ventana de oportunidad" y ha aprovechado para "comprometerse públicamente a luchar por lograr más y mejor autogobierno para que Euskadi sea dueña de su propio destino", una "Euskadi libre de mujeres y hombres libres".

"Vuelvo a ser bogador, bogador del mejor club, Euskadi. Con la mejor tripulación, el PNV. Y la mejor afición, la sociedad vasca. Tenemos el mejor equipo, que se aleja del ruido, populismo y los extremos ", ha concluido.