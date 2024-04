Pradales (PNV) dice que el ataque ha sido "un susto" y cree que "no representa a la sociedad vasca"

Confía en que sea un hecho aislado y no se vuelva a repetir

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado en la sede de ETB que el ataque que ha sufrido con un spray de pimienta tras un acto electoral ha sido "un susto", pero cree que "no representa a la sociedad vasca" porque en Euskadi la gente "es muy respetuosa". Además, confía en que haya sido un hecho aislado y no se vuelva a repetir.

Tras dar las gracias a los oftalmólogos que le han atendido en el hospital de Cruces, ha asegurado que se siente "relativamente bien", aunque no ve "muy bien" del ojo izquierdo, y ha asegurado que se siente "abrumado" por los apoyos que está recibiendo.

"Me han agredido con el spray en toda la cara y tengo poca visión en estos momentos por el ojo izquierdo, pero me han dicho que es un proceso, después del tratamiento que me han dado, que necesita tiempo", ha indicado.

Según ha subrayado, "ha sido un susto, un episodio muy desagradable", pero considera que "no representa a la sociedad vasca, donde la gente es generalmente muy respetuosa". "Me quedo con que sea un hecho aislado y no vuelva a ocurrir", ha subrayado.

Estas han sido las primeras palabras que ha dirigido Pradales tras sufrir un ataque por parte de una persona que le ha rociado los ojos con spray de pimienta al finalizar un mitin que había ofrecido en la localidad vizcaína de Barakaldo. El aspirante a la lehendakaritza ha ido al hospital para ser atendido y, posteriormente, la Ertzaintza ha detenido en Barakaldo (Bizkaia) a un individuo por el ataque.

Tras salir del centro hospitalario de Cruces, Imanol Pradales se ha trasladado a la sede de ETB para participar en el primer debate electoral en castellano celebrado en la televisión pública vasca, en el que participarán los siete candidatos a lehendakari de las formaciones con representación parlamentaria.

El aspirante jeltzale comparte plató con Pello Otxandiano EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE), Javier de Andrés (PP), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-Alianza Verde), Alba García (Sumar) y Amaia Martínez (Vox).